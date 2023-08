Santa Barbara rinasce grazie a un restauro

Oggi alle 17,30 in via Torricelli si inaugura il restaurato complesso di Santa Barbara. A fare gli onori di casa sarà don Romolo Bernacchia, cui spetterà il taglio del nastro. Il recupero di questo complesso settecentesco si deve a un mecenate privato, l’imprenditore forsempronese Franco Cicerchia (Remet), che ormai da anni si dedica al "salvataggio" di importanti monumenti cittadini.

Qualcuno, i più anziani, ancora si ricorda di quando lo stabile all’angolo tra via Torricelli e via San Francesco ospitava il Cinema Italia. La destinazione del complesso, che è collegato alla vicina chiesa di Santa Barbara, sarà quella di sala convegni attrezzata, teatro e, forse, anche cinema.

È una storia che viene da lontano, quella di Santa Barbara. Ce la facciamo raccontare da Renzo Savelli: "Nei secoli passati un grosso problema, dalle nostre parti e non solo, era quello dei trovatelli, dato che le relazioni extra-coniugali erano molto comuni. In pochi anni era talmente cresciuto che nel 1578 le due confraternite laiche di Fossombrone, di santa Lucia e di santa Maria Nuova, strinsero un patto per meglio coordinare la loro attività. La piaga degli esposti riguardava soprattutto i più poveri, com’è ovvio, e non era un segreto per nessuno. I parroci sapevano tutto: chi fosse la ragazza, chi il padre, come era avvenuto il parto e così via. Funzionava così: il bambino veniva portato dal priore di una delle due confraternite che provvedeva a procurargli una nutrice. Presso quella famiglia, cui la confraternita passava un mensile, il bambino restava fino a 6-7 anni. Dopodiché il priore lo affidava, se maschio, a un artigiano presso il quale avrebbe imparato un mestiere; se femmina, era destinata al servizio presso una famiglia nobile o borghese".

Ancora: "Nel Seicento si preferì abbandonare l’assistenza distribuita nel territorio per riunire le sole femmine nella forma del collegio, che rendeva più facile il controllo sul comportamento delle ragazzine. Grazie a Giovanbattista Castellani, che lasciò all’ospedale il suo palazzo, nacque il Collegio delle Orfanelle, che funzionò per oltre tre secoli, fino a quando non venne minato dai tedeschi nel 1944".

"Fast forward" come si suol dire (avanzamento veloce...) e arriviamo alla signora Barbara Foppi (1622-1716): "Vedova di origine pesarese, senza figli, alla sua morte lasciò tutto il suo patrimonio al Collegio delle Esposte. Ma stava per giungere il momento di un più complesso riordino dei vani e degli edifici, a cominciare dalla nuova chiesa, eretta nel 1782 e dedicata a santa Barbara: il nome non ha nulla a che fare con la santa, è un omaggio alla benefattrice".

Nel dopoguerra i locali furono usati anche come base della Pontificia Opera Assistenza. I film che venivano proiettati al cinema “Metauro“ di Ernesto Possanzini erano sottoposti a giudizio ("per tutti, solo per adulti" ecc...) in un foglio apposto nell’ingresso delle chiese. Non bastando tutto questo, fu deciso di apprestare i locali per il cinema “Italia“, da tutti chiamato “el cinema di prét“. È rimasto in funzione per un decennio. Ora, finalmente, una nuova vita è possibile per il salone, per la chiesa e per tutto il complesso del fu Collegio delle Esposte".

