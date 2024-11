Santa Cecilia, la musica trionfa

Saranno più di trenta le iniziative in un solo mese di tempo, un’esplosione artistica ma per lo più musicale che incentrerà le sue chicche il 22 novembre per celebrare, come ogni anno, Santa Cecilia nonché patrona della musica e dei musicisti. "Saranno tanti gli eventi e le iniziative che la città di Pesaro offrirà con un programma che partirà dal 15 e si concluderà il 12 dicembre – sottolinea Daniele Vimini, vicesindaco –. Il fulcro principale sarà il 22 dove, come per tradizione, le proposte saranno organizzate dal Conservatorio. Una festa che celebriamo tutti gli anni, ma che quest’anno presenta una marcia in più grazie alle istituzioni musicali della città e dai privati che fanno musica tutto l’anno. Ci sarà anche un colpo di scena finale proprio perché, a chiudere l’intera iniziativa, sarà un concerto Unesco in collaborazione con Brnoe e il Conservatorio Rossini il 12 dicembre".

Una giornata, quella di venerdì 22 novembre, che inizierà alle ore 16 a casa Rossini con un’attività esperienziale di sonorità rossiniane per i più piccoli, dai 6 agli 11 anni, dal nome “il giardino dei suoni e delle parole“ a cura di Pesaro Musei. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria al 0721 3874541. Alle ore 18,30, invece, nella cattedrale ecco che si potrà partecipare alla messa solenne in onore di santa Cecilia dove ad accompagnare la celebrazione, ad ingresso gratuito, saranno gli studenti del conservatorio Rossini con l’Organo. Ben tre gli appuntamenti serali di cui alle ore 21 al Teatro Rossini si esibirà un concerto lirico-sinfonico del Conservatorio Rossini.

"Lo scorso anno abbiamo messo in risalto le scuole, le orchestre sax, di violoncelli ora punteremo su solisti, coro e orchestra. Il repertorio che proponiamo metterà in risalto grandi autori" conclude Fabio Masini, direttore del Conservatorio. Sempre alle ore 21, ma nella chiesa di san Giovanni Battista, ad accogliere il pubblico ci sarà il coro giovanile italiano, a dirigere, sarà Maria Bressan. L’ultimo appuntamento da sarà alle ore 22 allo Spazio Webo con “Blaine Reininger“, ingresso a offerta libera non obbligatoria. "ll 23 al Teatro Rossini sarà possibile partecipare ad una proposta significativa – conclude Cristian Della Chaira, direttore generale del Rof –. Alle ore 19 al Rossini si potrà assistere ad un concerto per arpa, corno naturale e pianoforte a cura del Rof".

Ilenia Baldantoni