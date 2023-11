Santa Cecilia per celebrare la grande musica

Pesaro celebra la festività di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, con nove appuntamenti, dal 19 al 25 novembre, organizzati da Comune e AMAT in collaborazione con Conservatorio Rossini, Ente Concerti, Pesaro Musei e Sistema Museo. Per Daniele Vimini si tratta di un’offerta eterogenea che sottolinea in modo significativo una data importante, la festa di Santa Cecilia il 22 novembre, anche in vista di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Il direttore del Conservatorio – Fabio Masini – sottolinea come l’Istituto sia sempre felice di offrire il suo contributo alle iniziative per la città con una propria cifra. In questo caso si tratta del tradizionale concerto, in cui si esibiscono docenti e studenti, dal titolo Smile che si terrà martedì. Protagoniste le famiglie di strumenti: flauti, clarinetti, saxofoni, la Rossini Cellos Orchestra, una prerogativa del Conservatorio pesarese, le formazioni di studenti e docenti della Scuola di Jazz.

A coordinare la serata, un ospite d’eccezione: il cantautore toscano David Riondino che attraverso alcune letture strapperà un sorriso di speranza anche in un momento così complesso. Oggi alle ore 18 alla chiesa dell’Annunziata per la rassegna Nuovo Spazio Musica l’Ente Concerti presenta Vibrazioni futuristiche: il sassofono nel contemporaneo con il Seem Sax Quartet. Il 22 quattro le proposte. Il Museo Nazionale Rossini sarà aperto eccezionalmente l’intera giornata (10-13, 15-18) e visitabile gratuitamente per i residenti a Pesaro e comuni limitrofi. In Sonosfera, il Concerto Acusmatico dei premiati ISAC-2023 con 5 repliche alle 10.30, 11.30, 17, 18 e 19. Il concerto contiene in sequenza i primi 3 premiati e le 2 menzioni d’onore del concorso ISAC-2023 (International Sonosfera Ambisonics Competition “E. Giordani“). Dopo la messa celebrata dall’arcivescovo alle 18.30 in Cattedrale con accompagnamento all’organo, alle 21 al Teatro Rossini appuntamento con la Stagione dell’Ente Concerti: Metamorphosi Ensemble | Romeo, Giulietta e… Petrushka. Venerdì 24 doppio appuntamento nel segno della danza. Alle 18 l’intitolazione del salone nobile di Palazzo Gradari ad Antonia Pallerini, famosa danzatrice e mima nata a Pesaro nel 1790. La cerimonia vedrà la partecipazione di danzatori della MM Contemporary Dance Company, che si esibirà alle 21 al Teatro Rossini. Premio Danza & Danza 2022 come miglior produzione italiana, Ballade è il nuovo spettacolo di MM Contemporary Dance Company diretta da Michele Merola ed è composto da due inedite coreografie: Ballade di Mauro Bigonzetti. Conclusione sabato 25 (ore 18) alla chiesa dell’Annunziata, Nuovo Spazio Musica propone il concerto Boccherini in Spagna con i Cameristi dell’Orchestra Giovanile Toscana e Tommaso Tarsi alla chitarra.

ma. ri. to.