Santa Chiara, tutto sotto controllo. Ripresi i lavori di consolidamento

Sono ripresi dopo uno stop di qualche mese i lavori per scongiurare il crollo del bastione di Santa Chiara, uno dei più imponenti della cinta muraria urbinate. Il possente torrione, com’è chiamato popolarmente dai cittadini, presenta infatti da anni delle lunghe fessure tra i mattoni nei lati nord ed est, dovute prevalentemente al cedimento degli strati più profondi, che avrebbero potuto compromettere seriamente la stabilità dell’opera ingegneristica, in piedi da secoli. L’intervento, iniziato a luglio, provvederà al ripristino del danno e dell’aspetto del monumento. La prima fase ha riguardato il consolidamento delle fondazioni alla base, attraverso la realizzazione di micropali e cordoli di collegamento.

I lavori poi si erano sospesi per la necessità di approvare una variante rispetto al progetto iniziale: inizialmente era previsto nella parte alta l’inserimento di pali di grande diametro, la cui realizzazione però non è stata possibile a causa dello stato troppo compromesso delle fenditure. I tecnici hanno quindi proceduto alla loro sostituzione con micropali, più adeguati alla situazione effettiva, che non pregiudicheranno la stabilità e la sicurezza del bene. Da qualche giorno quindi gli operai sono tornati a lavorare nel cantiere, e nel frattempo è stato appaltato e contrattualizzato l’intervento di straordinaria manutenzione e pavimentazione di via delle Mura, che si inserisce nel progetto complessivo di riqualificazione dell’area, per un importo di un milione e 160mila euro.

"I prossimi lavori in via delle Mura – annuncia il sindaco Maurizio Gambini – causeranno necessariamente delle modifiche alla viabilità, che cercheremo di gestire al meglio per arginare i disagi ai cittadini. La fase successiva prevede la sistemazione del sistema di drenaggio del versante tra via delle Mura e l’ex convento di Santa Chiara, affinché le acque vengano confluite in modo da non arrecare danno alla stabilità del terreno. Si procederà poi al restauro e consolidamento delle mura di cinta del giardino di Santa Chiara, dove sono stati ritrovati reperti di una villa romana, e al ripristino dell’antica area dei giardini, rimasta nel cuore degli urbinati, il cui progetto si aggancia a quello di recupero del Teatro Romano. Con questi interventi strutturali molto complessi stiamo aggiungendo un tassello importante alla riqualificazione complessiva del centro, che ridarà decoro e maggiore vivibilità alla parte storica della nostra città".

Giovanni Volponi