Santa Croce, i 50 anni. Le prime messe nei garage

"Dal 8 al 15 settembre la chiesa di Santa Croce sarà tra quelle in cui si può ricevere il dono dell’indulgenza plenaria".

Lo annuncia con orgoglio don Mario Florio, parroco a Santa Croce, via Lubiana, dal novembre 2016 e vice parroco della stessa comunità fin dagli anni ’90. "Questa concessione è stata fatta da Papa Leone XIV il 18 agosto 2025 tramite un documento solenne. Questo dono ci è stato concesso per il giubileo dei 50 anni della nostra parrocchia, che si celebrerà nella messa delle 10.00 il prossimo 24 settembre". Spazio poi agli eventi della prossima settimana: "L’8 settembre, alle 21:15, è programmato l’incontro con Suor Federica Tarsi, nostra parrocchiana con cui vorremmo collaborare nella sua opera ad Assisi ’Progetto Betania’, utile a dar speranza a persone in difficoltà. In suo supporto doneremo il ricavato della tombola del 9 settembre, organizzata dai giovani del gruppo Frassati, che prenderà avvio alle 20:30. Giovedì 11 alle 21.15 è invece prevista una processione nel nostro quartiere di Santa Croce". L’apice della settimana nel weekend: "Imperdibile la festa del 13. Sabato sera è stato infatti organizzato un evento speciale per raccontare le varie esperienze estive svolte dai giovani parrocchiani, come quella dei campi estivi e del Giubileo a Roma. Domenica 14 alle 9:30 sarà il turno delle cresime, con la partecipazione dell’ arcivescovo Sandro Salvucci. Alle 17:30 dello stesso giorno la fraternità San Francesco sarà invece qui per offrirci la rappresentazione teatrale ’Se tutto fosse vero?’".

Santa Croce, come spiega Don Mario, da cumulo di terra è diventata un punto di riferimento per il quartiere e non solo: "Dal 1975 tanta gente si è avvicendata in una esperienza di amicizia e fede. Nel ’75 e per ancora altri anni il suo territorio era una zona agricola, occupata soprattutto da orti. Ora è una zona residenziale. La stessa parrocchia non esisteva, era solo un campo con un cumulo di terra e sopra una croce. Padre Quarto Paladini, primo parroco di S.Croce, francescano come il secondo, insieme a dei frati conventuali avviarono la comunità, celebrando le prime messe nei garage di via Nanterre e via Scialoia fino al 1980. In questo anno si costruí, grazie ad una grande generosità della comunità, la prima chiesa. I nostri parrocchiani oltre a delle donazioni di denaro diedero il loro contributio professionale. In quegli anni quest’ area della città era in crescente sviluppo. Nel 1988 un conseguente aumento demografico spinse la diocesi a inviare un sacerdote: Don Alberto". Qui la parrocchia di S. Croce iniziò ad espandersi: "Dal ’92 la struttura, che prevedeva soltanto sacrestia e tubo (struttura che si sviluppava in orizzontale come un grande cilindro contenente un tavolone dove svolgere incontri parrocchiali), venne ampliata con la costruzione dell’ abitazione del sacerdote e delle stanze per le varie attività. Dal punto di vista demografico la nostra zona si è ora stabilizzata con un età media in costante crescita. Nel 2023 l’arcivescovo ha deciso di aggregare la comunità di S.Croce a quella di S. Veneranda e S. Luigi così da costituire un’ unica comunità pastorale, composta da un gruppo di preti e 13mila persone".

