Santa Maria delle Stelle, gioiello a pochi passi dal cielo

Il santuario di Santa Maria delle Stelle, un gioiello poco noto nella nostra provincia, sarà visitabile il 22 e 23 marzo per le Giornate FAI di Primavera (ore 9,30-12,30 e 14,30-18).

A farcelo scoprire è Alberto Mazzacchera, storico e critico dell’arte.

* * *

di Alberto Mazzacchera

Al Santuario delle stelle vicino al cielo di monte Martello (552 metri sul livello del mare), si giunge attraverso un itinerario fatto di architetture e paesaggi, dopo aver superato la poderosa torre-colombaia di Pigno, la pregevole pieve di San Severo e l’estesa necropoli longobarda (della quale una tomba è al Museo nel Palazzo Pubblico di Cagli). Qui le numerose case-torri-colombaie, un ibrido fra architettura militare e rurale, sono avamposti della colonizzazione urbana.

Da Pigno e la sua pieve, lo sguardo può spingersi verso la mirabile cornice ambientale descritta da Paolo Volponi: "Questa lingua di terra mi pare vicina all’origine. Queste colline, questi scoscesi, i fossi, e i calanchi compongono tutti insieme una rete che può sembrare il disegno di un progetto cioè il tentativo di una perfezione e di una felicità".

A contrasto con i prati verdeggianti difesi dall’avanzare del bosco, i bianchi paramenti murari finemente bocciardati tanto da sembrare marmorei, identificano il santuario di Santa Maria delle Stelle eretto dal Comune di Cagli nel 1495, attorno alla preesistente cella votiva trecentesca dove più volte apparve "nostra Signora Beatissima Vergine Maria". Un tempo, con la cupola lastricata in piombo e l’alto campanile, doveva apparire come un miraggio, in mezzo alla tortuosa viabilità intervalliva assediata dai boschi, che si distaccava dalla Flaminia ben controllata dai castelli di Drogo (di cui superstiti sono i ruderi della cinta muraria) di Donico sull’alto omonimo crinale, e del più strutturato Castellonesto del clan ghibellino dei Mastini.

Il Santuario ha una pianta a croce greca di precoce derivazione dal modello che nel 1485 Giuliano da Sangallo (architetto prediletto da Lorenzo il Magnifico) utilizza a Prato per la basilica di Santa Maria delle Carceri, che costituisce in tal senso la prima esperienza rinascimentale per gli edifici a croce greca, e che probabilmente conosceva mons. Bartolomeo Torelli da San Gimignano, vescovo di Cagli nel 1494-’96. Occorre rimarcare che la basilica delle Carceri (costruita tra il 1486 e il 1495) dai primi progetti alla soluzione definitiva era stata feconda occasione per varie sperimentazioni, nel cui retroterra c’erano il Brunelleschi e Leon Battista Alberti. Il dibattito sul tema della croce greca è in quegli anni particolarmente vivace poiché è la pianta che Donato Bramante propone agli inizi del Cinquecento per la maggiore chiesa della cristianità: la basilica di San Pietro in Vaticano. Si tratta certo di tutt’altra scala ma è importante tener presente il confronto che per la natura stessa dell’oggetto cui si riferisce implica la summa dei contributi di un’epoca, e dunque rappresenta, specie nella scelta tipologica, un disegno universale più che il raggiungimento di un singolo progettista.

L’interno del Santuario con le alte volte a botte, caratterizzato da una limpida quanto rigorosa architettura, custodisce nel braccio sinistro l’antica “Celletta” con fregi federiciani (dal 2002 in parte temporaneamente custoditi nei depositi museali) e gli affreschi trecenteschi del Maestro di Monte Martello. Questo notevole ciclo pittorico, con le figure dei santi a stento trattenute entro le nicchie dipinte, evidenzia una cifra stilistica che rafforza l’ideale triangolo Cagli-Gubbio-Fabriano con il Maestro di Campodonico di Fabriano e Mello da Gubbio il cui capolavoro è nell’abside della chiesa duecentesca di San Francesco di Cagli.