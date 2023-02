Santa Maria delle Tinte al top

C’è la chiesa di Santa Maria delle Tinte di Pergola al terzo posto assoluto nella classifica delle Marche e al primo della provincia di Pesaro e Urbino de ‘i Luoghi del Cuore’, il censimento promosso dal Fai per valorizzare o salvare dal degrado beni storici, architettonici o ambientali, i cui risultati sono stati resi noti ieri. La chiesa della città dei Bronzi, con 6.031 voti si è piazzata al 46esimo posto a livello nazionale, alle spalle, a livello marchigiano, della Villa e Parco Cerboni Rambelli di San Benedetto del Tronto (7.400 voti) e dell’Oasi Naturalistica di San Gaudenzio a Senigallia (6.375). Su scala provinciale ha preceduto la Pieve di Santo Stefano di Gaifa e la Terre Bromobolona di Canavaccio di Urbino, che hanno ‘corso’ insieme posizionandosi al 118esimo posto a livello nazionale con 2.674 voti. Protagonista delle giornate del Fai d’autunno del 2020, la chiesa di Santa Maria delle Tinte ha subito gravi danni per colpa dell’alluvione del 15 settembre scorso, quando nell’immediatezza del disastro è stato necessario spalare oltre mezzo metro di fango dal suo interno e rimuovere tutte le opere d’arte che vi erano custodite (molte delle quali attualmente in fase di restauro), ed è ancora chiusa.

s.fr.