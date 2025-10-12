Santa Maria, finiti i lavori. Ora la chiesa è tutta nuova

"Consacrare un edificio è offrirlo al Signore perché sia sempre la Sua dimora". L’impegno di don Mario Guidi, parroco di Santa Maria Annunciata nel quartiere di Ponte Tavollo a Gabicce Mare, ha portato al risultato che, insieme ai suoi parrocchiani, ha a lungo auspicato. Nell’importante ricorrenza dell’anno giubilare della Speranza, sono finalmente giunti a compimento i lavori necessari per la consacrazione della chiesa: si tratta di interventi di sistemazione e di abbellimento dell’edificio che hanno portato la struttura interna ad assumere una forma rispettosa dei canoni liturgici, capace di "parlare ai fedeli", attraverso la nuova disposizione dei suoi segni. E adesso nella comunità parrocchiale c’è grande attesa per la cerimonia ufficiale di consacrazione della chiesa che si terrà sabato prossimo, alle 16, quando l’arcivescovo di Pesaro, monsignor Sandro Salvucci celebrerà il rito dell’unzione dell’altare.

Gli interventi, durati circa un anno e mezzo, curati dall’architetto riminese Maurizio Bellucci esperto in architettura sacra, hanno riguardato lo spostamento e la sistemazione del Battistero, dell’ambone e dell’altare. Numerosi sono anche gli abbellimenti di cui ha beneficiato l’interno della chiesa: vicino al battistero è stato posto un mosaico con i pesci, simbolo dell’uomo vecchio che si rinnova in Cristo, nell’altare invece è stata inserita un’immagine dell’agnello, segno del Cristo Risorto. Inoltre è stata alzata di due gradini la zona presbiteriale, in modo da rendere più visibile l’area sacra del celebrante ed un ampliamento ha riguardato invece la parte del coro. Davanti alla cantoria è stato posto un piedistallo con un quadro del pittore e ceramista gabiccese Guerrino Bardeggia, raffigurante l’Annunciazione, mentre il crocifisso ligneo di fine ‘700, ristrutturato conservando il suo color bruno acquisito nel corso dei secoli, è stato posto al centro della chiesa, vicino all’altare. Completano gli interventi, costati circa 100mila euro, sostenuti grazie a un finanziamento della Diocesi e alle offerte dei parrocchiani, anche la messa a norma di tutti gli impianti dell’edificio parrocchiale.

Accanto alla già programmata consacrazione della chiesa di Ponte Tavollo, prosegue anche il percorso di riorganizzazione della comunità pastorale che riunisce le chiese di Gabicce Mare e Monte, Case Badioli, Gradara, Granarola, Fiorenzuola di Focara, Castedimezzo e Colombarone. E qualche cambiamento nell’assegnazione delle parrocchie è già avvenuto. Da qualche settimana don Valter ha lasciato le chiese di Gabicce Monte e di Case Badioli. A sostituirlo è arrivato don Leonardo Reggiani, affiancato dal vice parroco di origine colombiana, don Franki, proveniente da Urbino.

