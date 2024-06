Santa Marta Festival, il bis. La cucina col sapore in più

Un viaggio culinario attraverso tutta l’Italia e non solo, da nord a sud per assaporare le specialità della cucina del "bel paese", il tutto dentro la splendida cornice dell’alberghiero di Pesaro: riparte, infatti, la seconda edizione del "Santa Marta Festival", l’evento estivo che metterà sulla tavola di tutti i pesaresi i piatti dei nostri studenti di cucina, mentre i ragazzi di sala ci accompagneranno in questa esperienza gustativa: "Domenica 30 avremo l’inaugurazione, alle 19, e dal 3 luglio, fino alla fine del mese, inizierà il festival vero e proprio – spiega Maria Rita Ortolani, vicepreside dell’Istituto alberghiero –. La particolarità dell’evento è che, a prendere parte in sala ed in cucina, non saranno solo gli studenti normodotati, ma anche i nostri ragazzi speciali. Questo è parte integrante del nostro percorso formativo e didattico, perché i ragazzi sin da subito riescano ad interfacciarsi con la realtà del lavoro e, soprattutto, per far vedere che chiunque abbia buona volontà e voglia di fare può essere inserito nel mondo lavorativo. Quando l’hanno scorso le persone venivano a mangiare, non vedevano i ragazzi in cucina all’opera, ma ci chiedevano comunque di fare loro i complimenti per la bravura con la quale i piatti erano preparati. Allo stesso modo, anche con i camerieri, gli facevano altrettanti elogi per la professionalità. Questo è per far capire come non ci si debba fermare di fronte alle apparenze, ma scoprire cosa ogni ragazzo, a modo suo, può offrire". Si partirà, come detto, da mercoledì 3 fino a domenica 7 luglio con i piatti tipici del nord Italia, con i ragazzi guidati dal professor Bastianoni. A seguire, da mercoledì 10 fino a domenica 14, i ragazzi, coordinati dal professor Gabellini, presenteranno la cucina del centro Italia. Piccola sosta dal territorio per la settimana successiva, da mercoledì 17 fino a domenica 21, dove si viaggerà nella cucina esotica, con i ragazzi guidati dal professor Santini e si concluderà da mercoledì 24 a domenica 28 con la cucina del sud Italia, sotto l’occhio attento del professor Linfante: "Non vediamo l’ora di cominciare – conclude la vicepreside Ortolani –. I nostri ragazzi sono pronti, i docenti anche, quindi aspettiamo tutti quanti al nostro Santa Marta Festival. Un grazie va al Comune di Pesaro, alla dottoressa Maruska Palazzi, garante delle persone con disabilità, alla provincia e ad Auser, che grazie ai suoi mezzi consentirà a molti ragazzi un rientro sicuro a casa".

Tutte le serate inizieranno alle 19 con gli apericena, alle 19.30 con la cena vera e propria. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3207695872.

Alessio Zaffini