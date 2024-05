Santa Rita e la cultura del perdono cristiano. Iniziative da domenica al prossimo 22 maggio

di Giancarlo Di Ludovico

Al tempo di santa Rita, tra il XIV e il XV secolo, i casciani si dividevano in guelfi e ghibellini, in continuo contrasto fra loro e con altre città. C’era un clima di violenza tale che per evitare faide era vietato nominare in pubblico un familiare, fino al quarto grado di parentela, che fosse stato ucciso. Oggi invece Cascia è la città di santa Rita, simbolo di riconciliazione e amore. Là dove sembrava valere solo la legge del sangue e della vendetta, dal 1988 ogni anno viene conferito il Riconoscimento Internazionale santa Rita a tre donne che si sono distinte nei valori incarnati dalla patrona dei casi impossibili.

Quando il 5 maggio 2019, da Cascia è arrivata in Urbino una reliquia ex-ossibus della santa, accolta da una folla numerosissima, monsignor Giovanni Tani ha affermato: "Penso che stiamo vivendo un tempo, un periodo, dove la conflittualità è così alta che, se non si inserisce il discorso del perdono, non andremo molto avanti. Cascia non è diventata un luogo di spiritualità in un sol giorno, e nemmeno in un solo secolo, ma col lento lavorio della goccia iniziato da Rita quando perdonò gli uccisori del marito. Questa piccola grande donna non ha mai militato in politica, non ha lasciato nulla di scritto, ha semplicemente vissuto la sua esistenza prima di moglie e madre e poi di monaca agostiniana. Ha segnato per sempre la sua città insegnandoci il vero modo di cambiare il mondo".

Proprio con la seconda “Festa delle Rite“, una giornata dedicata alle donne che si chiamano come lei, domenica 19 si apriranno i festeggiamenti in onore di santa Rita presso il monastero delle Agostiniane di Urbino in via Saffi. La giornata si concluderà con un evento aperto alla cittadinanza, alle ore 18,30 nella chiesa del monastero la testimonianza della signora Carolina Porcaro, insignita nel 2012 del Riconoscimento Internazionale santa Rita per aver perdonato l’assassino del figlio Lorenzo Cenzato. Il 10 agosto 2011 Lorenzo, diciottenne, rimase vittima di una banale lite fra coetanei nel suo paese di Sovico (MB), e fin da subito la signora Porcaro ebbe parole di perdono per l’omicida, invitando tutti a un atteggiamento di riconciliazione. Lunedì 20 inizierà il triduo, sempre alle 18,30 presso la chiesa delle Agostiniane, con la celebrazione della messa e la distribuzione del cosiddetto “Pane del perdono“: piccole pagnotte in forma di rosa che vengono benedette in ricordo della pacificazione operata da santa Rita e delle sue opere di carità. Il giorno seguente, stessa ora stesso luogo, ci sarà la Supplica Solenne alla santa, con la distribuzione dell’olio benedetto proveniente da Cascia. Mercoledì 22 giorno della festa, dalle Agostiniane saranno celebrate due messe con la tradizionale benedizione delle rose, una alle 8,30 e una alle 18,30. A questa seguirà l’altro rito sempre molto partecipato, e spesso accompagnato dalla pioggia oltre che dalle note della banda: la benedizione degli autisti (foto in alto), che potranno riceverla transitando coi loro mezzi davanti al portone della chiesa lungo via Saffi.