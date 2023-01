Santa Veneranda, controlli e sanzioni a raffica

La strada della morte continua a essere un circuito senza limite di velocità. "In questo rettilineo la gente continua a sfrecciare a velocità inaudita", lamentano i residenti richiamando l’attenzione sulla "pericolosità dell’incrocio che dalla strada di Santa Veneranda porta a valle Tresole e dove ha perso la vita una ragazzina di Mombaroccio a bordo di un’auto con amici. Prima di lei era toccato a un giovane in moto deceduto dopo un terribile impatto. Pensavamo che queste tragedie fossero servite a qualcosa, invece la gente spinge sull’acceleratore, specialmente nelle ore di punta".

La zona è comunque più presidiata rispetto al passato, pur in assenza di un autovelox. Anche ieri una pattuglia della Polizia locale ha operato controlli e fermato automobilisti nelle ore centrali della giornata, sanzionando anche anche pericolose manovre in corsia di sorpasso in prossimità dell’incrocio dove sono accaduti gli incidenti più gravi, quello per valle Tresole. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane.

d.e.