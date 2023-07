Santa Veronica: è pronta la festa

L’antica Pieve d’Ico sarà in festa domani per la solennità patronale di santa Veronica Giuliani. Al mattino, nella chiesetta delle clarisse cappuccine, messe ogni ora dalle 6 alle 10. Alle 11,15 celebrazione in collegiata. Alle 20,45 inizierà il pontificale solenne presieduto per la prima volta dal nuovo arcivescovo Sandro Salvucci. Al termine della messa, intorno alle 21,30 inizierà la tradizionale processione per le vie del centro con la statua in cartapesta leccese di inizio Novecento portata a spalla e una reliquia del cuore della santa morta il 9 luglio 1727 a Città di Castello. La processione si conclude in piazza con una preghiera finale e la benedizione del popolo e della città con la reliquia. La giornata è la festa più sentita dai mercatellesi, devotissimi alla loro concittadina: Veronica, al secolo Orsola Giuliani, nacque il 27 dicembre 1660 nella casa che oggi ospita il monastero di cappuccine che festeggia quest’anno i 250 anni dalla fondazione, avvenuta il 24 maggio 1773.

g.v.