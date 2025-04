Sant’Aldebrando, la fiera di oggi e domani si preannuncia ricca e bella

Domani e domenica a Fossombrone torna la Fiera di Sant’Aldebrando, per un fine settimana di tradizione, natura e comunità La fiera, sempre molto attesa in città e nel circondario, si svolgerà oggi e domani. Come sempre, sarà un’occasione per vivere la città in un mix di spiritualità (ci sono anche le celebrazioni per il 400° dalla morte del Beato Passionei), tradizione e scoperta del territorio. Sant’Aldebrando, vescovo e patrono di Fossombrone, è una figura centrale nella storia religiosa e non solo della città. Originario della Francia e vissuto nell’undicesimo secolo, Aldebrando di Fossombrone fu vescovo e si distinse per il suo impegno nella difesa dei più deboli e per la sua profonda spiritualità. Il suo culto si radicò a fondo nel territorio, tanto che ancora oggi viene invocato come protettore contro le malattie e le calamità. Il fine settimana della Fiera si apre oggi con una vivace anteprima nel corso Garibaldi: la via principale del centro storico si trasformerà in un colorato mercatino all’aperto con prodotti di artigianato locale, piante, fiori, prodotti gastronomici e cibo di strada. I negozi del centro offriranno promozioni speciali per l’occasione, così da vivere una giornata di shopping e gastronomia. Corso Garibaldi è noto per il suo storico doppio porticato sorto in epoca medioevale: le "logge dei ricchi", adiacenti ai palazzi comunali e alle chiese, e le "logge dei poveri", occupate dalle attività commerciali.

Curioso è il fatto che nel Seicento venne imposto il divieto di aprire macellerie, locande e osterie nelle logge dei ricchi. Oggi, il corso è il centro commerciale naturale di Fossombrone che comprende svariate attività sotto tutte e due le "logge". La giornata clou sarà quella di domani con la fiera lungo viale Cairoli e viale della Repubblica, dalle otto e mezzo del mattino alle otto di sera. La gente potrà scegliere tra circa 150 banchi ambulanti, che offriranno una gran varietà di merci, dalle specialità locali agli oggetti di artigianato, vestiario e molto altro, creando un’atmosfera festosa che riflette le radici comunitarie di Fossombrone.

a. bia.