Sant’Angelo al festival. Casa Sanremo balla al ritmo di Nicola

Casa Sanremo balla al ritmo di Nicola Amatori (foto), dj vadese chiamato nella Città dei Fiori come artista ufficiale delle serate che accompagnano il festival più famoso d’Italia. Amatori, 22 anni, seleziona dischi fin da giovanissimo ed ha suonato per anni al Giulia Disco Club mentre ora è resident dj alla discoteca Accademia. Sempre alla ricerca di nuovi stimoli ha suonato anche al Peter Pan di Riccione, al Corte Glam di Parma e in tantissime feste in tutta la provincia, senza dimenticare esperienze all’estero suonando in numerosi club di Corfù, tra cui il Mojito e il Montecristo, nomi importanti per gli amanti del genere. "Sono arrivato a Sanremo prendendo parte a un concorso che proponeva una serie di casting per scegliere un ristretto gruppo di dj che si sarebbe occupato di suonare a Casa Sanremo. La selezione è stata dura perché si valutava non solo il djset proposto ma tutto il progetto artistico, compresi ad esempio i propri social network. Ho potuto suonare davanti la giuria un djset di 45 minuti che deve averli colpiti e li ha spinti a selezionarmi, unico nelle Marche".

A Casa Sanremo Amatori suona come fosse in un vero club: "È una vetrina più festaiola che si accompagna al Festival, siamo spesso in diretta sulla radio e la tv del festival e qui passano tutti i cantanti in gara, alcuni solo per firmare autografi, altri si fermano dopo le esibizioni sul palco dell’Ariston. È anche il luogo di ritrovo per influencer e vip che girano intorno a Sanremo, si conoscono quindi tante persone interessanti". Per Amatori questa possibilità può essere un trampolino di lancio:"In occasione di una delle dirette tv ho fatto ascoltare in anteprima il mio nuovo singolo a tutta Casa Sanremo e ho già ricevuto dei feedback positivi da dj e addetti ai lavori che erano presenti".

