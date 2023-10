Sant’Angelo festeggia l’ex parroco. Cittadinanza onoraria a Davide Tonti

A Sant’Angelo in Vado nella solennità della festa del Patrono San Michele Arcangelo, nella chiesa di San Francesco, gremita di fedeli, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, al termine del solenne pontificale celebrato dal Vescovo Sandro Salvucci, il sindaco di Sant’Angelo in Vado Stefano Parri ha consegnato ufficialmente la pergamena attestante la Cittadinanza Onoraria, conferita nell’ultimo Consiglio Comunale a mons. Davide Tonti, già parroco di Sant’Angelo in Vado per 51 anni e trasferito a Fermignano un anno fa circa. Nel suo saluto il Sindaco ha sottolineato che: "l’Amministrazione Comunale ha ritenuto e ritiene doveroso riconoscere a Mons. Davide Tonti l’impegno, l’entusiasmo, e le lodevoli competenze nella gestione dei beni culturali del territorio. E stato organizzatore, relatore e curatore di molte pubblicazioni che hanno riguardato mostre esposte nel nostro territorio, ricordo a titolo esemplificativo e sicuramente non esaustivo la mostra "L’altra Africa Diario di viaggio" del 2008, "Emmanuele Dio è con noi" del dicembre 2008 e gennaio 2009 e forse la più importante, la mostra nel Polo Museale di S. Maria dei Servi " Zuccari una dinastia di Artisti Vadesi" dal titolo "Sacro e Profano alla maniera degli Zuccari" E’ stato ideatore dell’Importante Museo Diocesano di S. Maria Extra Muros. Responsabile della Biblioteca civica ecclesiastica. Apprezzato relatore Unilit e sostenitore di eventi culturali che hanno dato lustro alla nostra comunità e al nostro territorio. Con il Comune e le Associazioni ha continuato e potenziato il centro di aggregazione giovanile, importante punto di ritrovo dei giovani vadesi per la loro crescita personale ed educativa". Don Davide commosso ha ringraziato Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale per l’assegnazione di questo riconoscimento.

Amedeo Pisciolini