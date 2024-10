Sant’Angelo ha un sole tartufato. Premio dorato ai "geni" del gusto

L’approdo a Sant’Angelo è sempre una sorpresa perché questo paese sta in fondo alla valle e bisogna attraversarla (quasi) tutta per scorgere il suo campanile, pardon il "campanon", e lanciare infine gli ormeggi alle sue case di pietra viva e vera, ai suoi viottoli dove il tempo si è fermato. Sant’Angelo conserva intatto il suo fascino di piccola repubblica autonoma dell’alto Metauro dove un tempo del ’900 il bidello e buongustaio Bramante Ribiscini ci accoglieva nella sua casa imitando Totò e pescando da un barattolo le magiche salsicce sott’olio, qualcosa di squisitamente unico. Qualcosa che dice che qui non c’è solo tartufo, ma anche "ciccia", insomma sostanza. E ora che Bramante ci ha lasciati resta appunto il tartufo che lui amava, che bisogna andare a cercare su nelle macchie di roverella tra colline dove la terra è umida e argillosa, silente e nascosta. Fatevi un giro a Sant’Angelo in questi giorni della fiera, per capire che il tartufo è materia libera, qualcosa che si annusa nell’aria e si vede all’orizzonte. Troverete la piazza del gusto con gli stand, ma anche la corte gastronomica e poi i locali dove gustarlo. Il bianco pregiato è sempre un buon andare specie in stagioni come questa dove trovarlo è una fortuna. Ma Sant’Angelo è anche altro. E’ il tartufo d’oro: domenica viene assegnato a Tommaso Mazzanti, fiorentino doc classe 1988 che nel giro di pochi anni ha rilevato il negozio di famiglia e ha generato 28 punti vendita dislocati tra Italia e America, tre nuove aperture in programma a Parigi, Barcellona e Madrid con più 23 milioni di fatturato, 200 dipendenti e quasi 2 milioni di follower sui social. Stesso riconoscimento a Bruno Vanzan, barman tra i più importanti. A seguire, il 27 ottobre, a Giovanni Girolomoni, della cooperariva che ha vinto il prestigioso premio europeo per la qualità. Ma Sant’Angelo è anche i suoi abitanti. E’ la simpatia schietta di Gianni Antonini, che ti accoglie con un dialetto schietto e rotondo, con senso di rispetto e ospitalità che sono naturali in questo paese, ed è anche Piero Pasquini e Daniele Maffei di Ca’ Resto, comunità dove tante coppie hanno ripreso a respirare.

d. e.