Sant’Angelo in Vado “Capitale“ per 7 giorni

Da domani al 29 settembre è il Comune di Sant’Angelo in Vado il nuovo protagonista di “50x50: Capitali al quadrato“. Il programma offre una ricca proposta tra arte, archeologia, ceramica, musica, poesia e natura. Alla conferenza stampa erano presenti Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Pesaro; per Sant’Angelo in Vado, Massimo Guerra assessore alla Cultura e Turismo del Comune e Marco Guerra referente dell’ufficio turistico Iat.

"Ringrazio – ha esordito Vimini – Sant’Angelo in Vado per tutto il lavoro che ha fatto per una settimana veramente densa che tocca i vari temi del dossier di Pesaro 2024, con la natura, la storia, l’arte, la ceramica, la musica e anche per l’attenzione alle relazioni internazionali. Sant’Angelo è segnato da una vocazione in linea con lo spirito del dossier ma in più mi piace ricordare che ha preso parte in maniera attiva a tutti gli incontri di preparazione del programma. E ricordo anche che è protagonista della settimana ma pure di molti progetti di dossier come “Blu il colore della cuccagna“. E poi è un crocevia importante sia come territorio che come progettualità, dunque rappresenta un paradigma rispetto a quello che vogliamo rappresentare con Pesaro 2024".

Quindi l’assessore Massimo Guerra ha aggiunto: "La Settimana della Cultura è stato un bell’esercizio di unità in quanto si tratta del risultato del lavoro di tutte le associazioni locali e permetterà ai visitatori di scoprire le meraviglie di Sant’Angelo in Vado e di conoscere il prezioso contributo delle tante associazioni che animano la città. Grazie all’evento “Stargate Mataurense“, si potrà rivivere la magìa dei miti rappresentati nella Domus del Mito. Verranno inoltre eseguite le arie perdute del compositore vadese Agostino Mercuri, e l’associazione Happenino presenterà uno spettacolo coinvolgente, offrendo un’esperienza culturale appassionante".

Ha concluso Marco Guerra dell’ufficio turistico: "Siamo fieri di poter presentare attraverso Pesaro2024 il nostro comune e quanto di meraviglioso esso ed i suoi cittadini sono in grado di offrire. Sant’Angelo in Vado è uno scrigno di tesori da scoprire e suggestioni da respirare a pieni polmoni. Il calendario di eventi ed appuntamenti è ricchissimo: informazione, letteratura, musica, teatro si alterneranno in una serie di eventi imperdibili in tutto il centro storico. E’ pronto ad accogliere, anche con le sue attività e proposte commerciali, chiunque vorrà scegliere di vivere insieme a noi questa entusiasmante settimana all’insegna della cultura".

Luigi Diotalevi