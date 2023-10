Sant’Angelo in Vado darà l’addio al suo amato sindaco Pasquini

Si terranno oggi alle 15 nella Concattedrale di San Michele Arcangelo i funerali di Giuseppe Pasquini, morto nella serata di giovedì a 97 anni. "Sciango" come lo chiamavano tutti, è stato per quasi 30 anni sindaco di Sant’Angelo in Vado, dal 1956 al 1985, ricoprendo anche ruoli di prestigio a livello politico, soprattutto rilevanti incarichi all’interno della Democrazia Cristiana, di cui fu anche segretario provinciale. Per la giornata odierna il comune di Sant’Angelo in Vado ha indetto il lutto cittadino con bandiere a mezz’asta e saracinesche dei negozi abbassate dalle 14.30 alle 17.

Grande cordoglio intanto ha generato la notizia della sua morte con messaggi di stima che si sono susseguiti per tutta la giornata di ieri: "Non faceva mai mancare il suo apporto e il suo contributo alle discussioni vadesi – ha detto il sindaco Stefano Parri – e, anche se da posizioni politiche spesso diverse, non posso non riconoscere l’attaccamento alla comunità locale, l’amore per il territorio e il suo immenso senso per le istituzioni". "A 97 anni aveva ancora conservato la lucidità, la saggezza e il senso istituzionale che lo hanno sempre contraddistinto e guidato nella vita così come nella sua lunga e feconda attività amministrativa", lo ricorda l’onorevole Antonio Baldelli. Il ricordo dell’amico e collaboratore Giovanni Antonini lo consegna alla storia: "Da dipendente comunale sono stato il suo “uomo di fiducia“, un profondo rapporto continuato nel tempo che non si è mai interrotto. Nel corso degli anni mi è capitato di accompagnarlo spesso ad eventi importanti in giro per la provincia e mi colpiva sempre il rapporto umano che aveva con quelli che erano stati suoi “avversari“ politici (ex Pci, Ds, Psi). Aveva una incredibile memoria e una capacità oratoria che tutti gli riconoscevano. Perdo un grande amico, una persona che mi ha voluto veramente bene. Nel 2018, quando morì Vito Rosaspina, ricordo che Franco Bertini su queste colonne scrisse: “adesso i pezzi da novanta della politica pesarese di fine Novecento se ne sono andati tutti“. Ebbene, credo che con la scomparsa di Pasquini se ne sia andato uno degli ultimi pezzi da novanta della politica provinciale". Pasquini fino alla fine ha sempre avuto il polso della sua Sant’Angelo in Vado, informandosi e tenendosi aggiornato su tutte le questioni. Grande lettore del Carlino, aveva incorniciata in casa la pagina che il nostro giornale gli dedicò al compimento dei 90 anni, vicina alla foto dell’amata moglie Flavia e della cittadinanza onoraria di Mar del Plata, comune argentino gemellato con Sant’Angelo in Vado, in cui anche il padre emigrò, e che lui visitò personalmente durante il suo mandato. Con l’avanzare dell’età era passato prima alla lente di ingradimento per riuscire a leggere il Carlino e poi aveva preso a trovare, tra gli amici del circolo Acli, chi leggesse per lui: puntuale ed acuto, lui ricambiava con osservazioni e note, attingendo anche dalla sua ferrea memoria. Tra gli aneddoti che più gli piaceva raccontare con ironia c’era l’inaugurazione del monumento al Corpo Nazionale di Liberazione alla presenza del Presidente Sandro Pertini. "Al momento del saluto al picchetto d’onore – raccontava col sorriso “Sciango“ – i tanti politici socialisti della nostra provincia si mossero come a seguire il Presidente, il quale si girò e disse “Voglio solo Pasquini con me“. Io onorato me la ridevo sotto i baffi vedendo la loro invidia".

Andrea Angelini