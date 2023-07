Sant’Angelo in Vado, Gastone Cappelloni riscuote successi

Lo scrittore e poeta di Sant’Angelo in Vado Gastone Cappelloni sta riscuotendo ovunque apprezzamenti per il suo lavoro. Recentemente le Associazioni Amis, Latium, Aseres e Italoargentinos en España, supportate dal Comites e dalla Camera di Commercio italiana in Spagna, nell’ambito di "Passione Italia" hanno presentato a Calle Cristóbal Bordiú, 54 il libro "Imagen de Mujer", una delle sue ultime fatiche letterarie. Sono intervenute durante l’evento le scrittrici Elisabetta Bagli e Nadia Buonomo. Il giorno dopo sempre nell’ambito di Passione Italia che si è svolta nel cortile della Scuola statale Italiana di Madrid, il poeta Gastone Cappelloni è stato intervistato nello stand del Comites, il Comitato degli italiani all’Estero. Gastone Cappelloni nato e cresciuto a Sant’Angelo in Vado ormai da anni appassiona e contagia il suo pubblico grazie ad una produzione prolifica ed emozionante, offrendo ai lettori racconti che fanno in qualche modo parte della storia di ognuno di noi. Partendo dall’Italia Gastone ha conquistato negli anni i mercati letterari spagnoli e latino americani, divenendo diffusore e ambasciatore della cultura marchigiana ed italiana in Sud America e nel mondo.

am.pi.