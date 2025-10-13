Sant’Angelo in Vado vola col tartufo: fino a 2mila euro al chilo. E il prossimo weekend c’è il sold out

Sant’Angelo in Vado (Pesaro e Urbino), 13 ottobre 2025 – Complice anche il bel tempo autunnale sono stati tanti i visitatori e i buongustai che hanno visitato ieri la Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Angelo in Vado. La stagione di cerca al tartufo è partita bene e il prodotto quest’anno si preannuncia anche più abbondante rispetto agli anni passati.

Di riflesso questo ha fatto abbassare i prezzi del pregiato fungo ipogeo che sui banchi della mostra si trovava ieri, per quanto riguarda il tartufo bianco pregiato, a prezzi che oscillavano tra i 1.300 e i 2000 euro al chilo in base come sempre alla pezzatura.

Ristoranti e ristorantini presi d’assalto, dunque, ma quest’anno molto gettonata è stata anche la proposta di street food, presente con varie offerte per le vie del centro storico vadese. La giornata di ieri è iniziata con il raduno di auto storiche e un cooking show di Triglia di Bosco, proseguendo poi con la consegna del Tartufo d’oro, il più importante riconoscimento locale, a Oscar Farinetti, imprenditore 71enne di origine piemontese, di recente anche scrittore, noto soprattutto come fondatore di Eataly.

“Le Marche sono una delle regioni tra le più belle – ha detto dal palco Farinetti, presentando il suo ultimo romanzo dal titolo “La regola del silenzio” (Bompiani) –, ci sono persone accoglienti, vini stupendi e poi il tartufo, ovviamente. Io sono di Alba e riconosco in Sant’Angelo in Vado una di quelle cinque o sei località in Italia dove regna questo prodotto invidiato in tutto il mondo e che racconta a tutti la sua eccellenza”.

Cresce nel frattempo l’attesa per il Motoraduno Internazionale del Tartufo organizzato dal Moto Club Tonino Benelli per il prossimo weekend: già sold out tutte le strutture ricettive della vallata per accogliere motociclisti da tutta europa. Da segnalare, domenica prossima alle 11, l’evento per i 50 anni di MBA, la casa motociclistica italiana fondata a Sant’Angelo in Vado nel 1975 dall’unione di Morbidelli e Benelli Armi. La mostra proseguirà poi il 25 e 26 e il 2 novembre, per la fiera dei tartufai.