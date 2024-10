Sant’Angelo in Vado, ultimo week-end al tartufo. Attesi molti ospiti, tra questi Sofia Raffaeli, ginnasta della Nazionale, e Giovanni Battista Girolomoni. Entrambi saranno premiati

La 61ª Mostra del Tartufo Bianco di Sant’Angelo in Vado è arrivata all’ultimo weekend e saluta con le premiazioni del Tartufo d’Oro di due marchigiani eccellenti. Il riconoscimento domenica alle 12 andrà a Sofia Raffaeli, giovane ginnasta italiana, individualista della Nazionale di ginnastica ritmica italiana medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, e a Giovanni Battista Girolomoni,che porta avanti assieme ai fratelli l’eredità del padre, Gino Girolomoni, antesignano del biologico in agricoltura.

Il programma della Mostra però parte oggi con uno spettacolo site-specific di Hangar Fest nell’opera “Trama Sospesa“, allestita all’interno della Domus del Mito in occasione del festival di micro architettura Fe.m. al quale seguirà un aperitivo con i prodotti del territorio organizzato dalla Proloco Tifernum Metaurense con le eccellenze vadesi di Martelli Tartufi e dell’azienda vitivinicola La Montata. Questa sera invece spazio a dj set e musica dal vivo in piazze e cantine della città. Domenica invece sarà la volta della 50ª edizione della Gara di Cerca al Tartufo in Box Trofeo Sergio Perrotta: dalle 8 i tartufai con i loro fedeli cani si sfideranno nei ring creati nel campo della Domus per una gara di cerca del tartufo tra le più rinomate a livello nazionale.

La giornata, oltre alla premiazione del Tartufo d’Oro, proseguirà con l’inaugurazione di una mostra dedicata al Guado, con talk show tematici e, dalle 18, con la degustazione di prodotti del territorio a Palazzo Mercuri. Per tutto il weekend non mancheranno animazione e concerti dal vivo, laboratori, giochi per grandi e piccini e tante proposte di ristorazione al profumo di prelibato tartufo, da gustare nei ristoranti o nelle cantine monumentali.

Quest’ultimo weekend è anche l’occasione per visitare “Popp Art“, in via XX Settembre, una mostra collettiva di artiste, un gruppo di donne che reinterpretano il linguaggio pop attraverso una lente audace, ironica e fortemente consapevole, un invito a riflettere sul ruolo della donna nella società contemporanea, in un’era in cui i confini tra arte e vita quotidiana si fondono in modi sempre più sorprendenti.

Andrea Angelini