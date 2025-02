Sant’Angelo piange Romano, l’ultimo barbiere

L’antica Tifernum Mataurense piange Romano Bruscaglia, l’ultimo barbiere della città, venuto a mancare lunedì sera all’età di 83 anni. Di famiglia umile, era il più piccolo di quattro figli, poco più che bambino entrò nella barbieria del fratello Luigi, uscendone solo nel 2019 a 78 anni di età. A fine 2019, infatti, dopo 65 anni di attività, aveva abbassato per l’ultima volta la saracinesca della sua bottega.

Negli anni Bruscaglia era stato anche consigliere e capogruppo di maggioranza e alla fine degli Anni ‘80 come presidente di zona della CNA, aveva seguito in particolare la questione artigianale. Nella bottega di Bruscaglia il Resto del Carlino era una presenza fissa e dai suoi articoli spesso partivano dibattiti coi clienti che il barbiere, fine commentatore e informatissimo di politica, presiedeva a quasi come un moderatore.

"Costanti erano le discussioni calcistiche e politiche con I clienti - raccontano gli amici - che, più che avventori erano parte di un’inedita e libera associazione culturale sportiva e politica, luogo di aggregazione e discussioni, spesso accalorate ma sempre rispettose. Dentro la barbieria sostavano interisti, milanisti e juventini le cui grida, in amicizia, si sentivano fino alla piazza. Nei periodi prossimi alle elezioni, nella bottega c’era un fervore e un via vai di personaggi della politica locale che si confrontavano sui problemi del paese. Come il fratello era di fede socialista, quella legata ai valori e al lavoro".

I funerali si terranno oggi alle 15.30 nella Concattedrale di San Michele Arcangelo.

Andrea Angelini