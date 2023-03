Sant’Angelo piange suor Bruna: maestra di vita per tanti bambini

E’ deceduta a Villa Chieppi (Parma) a 105 anni Suor Bruna Begatti che per quasi trent’anni è stata al servizio della comunità di Sant’Angelo in Vado svolgendo anche il ruolo di insegnate all’Asilo Comunale. "Suor Bruna una religiosa di grande spessore umano che è passata nella storia di S. Angelo in Vado come testimonianza di apostolato nel vero senso della parola. – ricorda l’ex sindaco vadese Luigi Antoniucci –. Nella sua prima permanenza a S. Angelo dal 1963 al 1968 era inserita nell’apostolato, nel contatto costante coi poveri, con gli ammalati, con quanti avessero bisogno di una parola di conforto e sostegno. Tornò a S. Angelo nel 1977 rimanendo fino al 1998, anni in cui svolse la missione di maestra nell’asilo comunale non disdegnando tuttavia anche l’apostolato che continuava a praticare sempre con dedizione e soprattutto con la sua umanità e carità. Aveva altresì un bellissimo e aperto rapporto con i giovani che cercava di interessare al rispetto reciproco, all’amore per la natura per i fiori, per le erbe che apprezzava e utilizzava quando doveva preparare l’addobbo della Chiesa e del S. Sepolcro allestito coi suoi giovani a S. Chiara, o cucinando minestre all’ortica durante i campi scuola".

"Ha sempre avuto – continua Antoniucci – un forte spirito di collaborazione con i sacerdoti nella catechesi, nella preparazione di tanti Battesimi, Comunioni e Cresime. Nel 1998 all’età di 80 anni con grande rammarico chiese di ritirarsi perché la sua presenza non era più giustificata con la trasformazione dell’Asilo Comunale in Scuola Materna Statale. Non riusciva a vivere la mancanza di quel contatto giornaliero coi bambini che aveva per tanto tempo avuto. In cuor suo aveva dovuto rinunciare alla sua permanenza a S. Angelo dove avrebbe voluto morire ed essere sepolta perchè chi l’aveva conosciuta e apprezzata per la simpatia, la comprensione per tutti la gentilezza, la affettuosa risolutezza, potesse dire una preghiera nella sua tomba. Come ex Sindaco ricordo ancora il giorno in cui, in Comune, con una medaglia a nome di tutta l’Amministrazione ho ringraziato Suor Bruna per la sua testimonianza, la sua presenza, la sua intensa e vera religiosità che per tanti vadesi è stata fonte di formazione, di sostegno e una costante iniezione di positività e di fiducia". I funerali si volgeranno domani alle ore 13,30 nella chiesa parrocchiale ‘Famiglia di Nazareth (PR).

Amedeo Pisciolini