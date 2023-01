Sant’Angelo si è stretta attorno a Luca Duranti

Tanta gente e tanto dolore ieri pomeriggio ai funerali di Luca Duranti, il giovane 32enne padre di due bimbi di 2 e 4 anni, che ha perso la vita tragicamente in un incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì scorso nella galleria che collega Lunano a Sant’Angelo in Vado. Alle esequie di Luca hanno partecipato oltre ai parenti, anche tanti cittadini del comprensorio, i colleghi di lavoro e gli ex compagni della squadra di calcio della Vadese con i quali aveva condiviso alcune stagioni sportive prima di un lungo stop per infortunio e i ragazzi del Piandimeleto calcio, compagine nella quale si era aggregato lo scorso settembre e con la quale il giorno prima della tragedia aveva giocato quasi tutta la partita amichevole con il Real Altofoglia.

La messa è stata celebrata nella chiesa di san Francesco e ufficiata da don Davide Tonti che ha ricordato lo scomparso come un ragazzo buono, educato, amante della famiglia e un gran lavoratore. Nel pomeriggio è stato decretato da parte del sindaco di Sant’Angelo in Vado, Stefano Parri, il lutto cittadino: gli esercizi commerciali hanno abbassato le saracinesche dalle 14 alle 18.

am. pi.