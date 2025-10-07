Sant’Angelo s’inchina a sua maestà il tartufo

Ottobre è il mese del tartufo e anche quest’anno il pregiato fungo ipogeo si prenderà la scena per tre weekend di fila, con la 62a Mostra nazionale del tartufo bianco di Sant’Angelo in Vado. Sei giorni, più un settimo, il 2 novembre, dove ci sarà la fiera merceologica generalista dei tartufai, che portano con sé due novità: la prima è il macrotema dell’evento, che si concentrerà sulla tutela ambientale, la seconda è il fatto che la manifestazione sia stata presentata a Urbino. "Volevamo mettere insieme due eccellenze, Urbino, patrimonio materiale Unesco, e la cerca del tartufo, patrimonio immateriale - spiega il sindaco, Stefano Parri -. Per altro, questa città fa parte dell’Unione montana Alta Valle Metauro ed è la porta d’accesso a un territorio più vasto: ci piaceva unire le cose, perché la Mostra è un evento dell’intero territorio". Confermato il format, con la frittatona di apertura e una pre-inaugurazione per commemorare una quercia secolare. Poi apriranno gli stand enogastronomici, affiancati da esibizioni, talk, premi e grandi. Si comincia sabato 11 alle 18 in piazza Umberto I, si prosegue domenica 12 e nei weekend 18-19 e 25-26.

Quattro i premiati nell’ambito del "Tartufo d’oro": Oscar Farinetti, fondatore di Eataly; Riccardo Monco, chef di spicco dell’Enoteca Pinchiorri; l’urbinate Matthias Martelli, artista, attore, drammaturgo, che a domenica 19 porterà in scena "Mistero buffo" di Dario Fo; Fancesco Broccolo, agronomo e content creator. "Parleremo di tutela ambientale perché il tartufo bianco è l’indicatore biologico per eccellenza, dà contezza della tutela del patrimonio e delle riserve boschive - prosegue Parri -. Lo faremo in collaborazione con prestigiose università, tra cui quella di Urbino. Da ricordare anche la mostra dedicata all’artista Nanni Valentini e la 51a Gara nazionale di cerca al tartufo "Sergio Perrotta", in collaborazione con Michele Maciaroni ed Emanuela Perrotta". L’ingresso sarà gratuito, mentre attualmente la prezzatura ordinaria del tartufo bianco oscilla tra i 1000 e i 1500 euro al chilo, molto meno rispetto al 2024, perché, come conferma il sindaco, "quest’anno di prodotto ce n’è".

Altra novità è che la Mostra avrà un direttore scientifico, Francesco Martinelli: "È una figura introdotta per la necessità di più consapevolezza sugli aspetti ambientali del tartufo e su come tutelarne l’habitat - spiega -. Proteggerlo è responsabilità di questo territorio, non solo di Sant’Angelo. Su ciò ho impostato il lavoro, che comprende un convegno con Uniurb, a partire da un progetto triennale di interazione tra tartufo e ambiente, e tanti esperti che ne parleranno da vari punti di vista: scientifico, accademico e anche più leggero. Un bel momento sarà il 47° Motoraduno internazionale, insieme al Motoclub "Tonino Benelli", per celebrare i 50 anni di Mba, casa motoclistica vadese capace di vincere due Mondiali". La Mostra è promossa dal Comune di Sant’Angelo in Vado con il sostegno di Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Unione montana Alta Valle del Metauro e Camera di Commercio delle Marche, in collaborazione con l’associazione nazionale Città del Tartufo. "Sant’Angelo è per eccellenza il luogo della cerca del tartufo e ha saputo valorizzare questo grande prodotto, ci piace essere inseriti in tale contesto - commenta Maurizio Gambini, sindaco di Urbino -. Non dimentichiamoci che da Urbino e da questo territorio è nato un nuovo modo di produrre, il biologico. In un mondo in cui non si inseriscono prodotti estranei, la natura fiorisce e questo è il modo migliore di tutelare prodotti come il tartufo. Essere così attenti al territorio è la nuova rivoluzione".

Nicola Petricca