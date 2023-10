Sant’Angelo, un successone la mostra del bianco

Per chiudere gli eventi vadesi del mese di ottobre manca soltanto la fiera merceologica di domenica prossima e per il sindaco di Sant’Angelo in Vado, Stefano Parri, è già tempo di bilanci sulla 60^ Mostra Nazionale del Tartufo Bianco: "È stata un’edizione importante -spiega Parri-, piena di ricorrenze a cominciare dai 60 anni della Mostra, i 45 anni del Motoraduno Internazionale del Motoclub Benelli, i 70 anni di pubblicazioni de El Campanon e i 25 anni di gemellaggio con la città argentina di Mar del Plata.

Abbiamo avuto la fortuna di avere tre weekend baciati dal bel tempo, dove abbiamo dato una proposta di valore sia ricreativa sia su contenuti di livello e temi importanti. In quest’edizione abbiamo spostato il focus sul mondo dell’enogastronomia ma anche su tutte le tematiche ambientali che il tartufo si porta dietro, come la salvaguardia del territorio, la biodiversità e la ecosostenibilità ambientale. Ritengo che l’obiettivo dell’amministrazione sia stato centrato".

Disinnescato quello che poteva essere un "caso Fileni", Sant’Angelo ha visto sul palco anche nomi d’eccellenza della cucina, come Uliassi e Barbieri: "Ho trovato molto interessanti e ispirazionali gli ospiti e i premiati -continua Parri-,ritengo che abbiamo alzato il livello della proposta ristorativa, con ristorantini e stuzzicherie di alto livello delle cantine, così come la proposta di Palazzo Mercuri.

Possiamo ancora migliorare alcuni aspetti ma credo che la bella risposta del pubblico sia già un successo. Rispetto ad altre edizioni abbiamo avuto anche una comunicazione più diffusa, con presenze importanti sui media nazionali".