Sant’Anna rimane senza acqua: "Siamo diventati cittadini di serie B“

"Guardi, a me quello che mi dà fastidio è essere trattati un po’ come dei cittadini di serie b, perché se voglio che mi portino l’acqua con un’autobotte me la devo pagare 20 euro al metro cubo, mentre in città per quanto ne so quelli che la ricevono alla stessa maniera la pagano 10 volte di meno".

Antonio Sorace abita a Sant’Anna del Furlo e assieme alla compagna Andreina De Tomassi gestisce la Casa degli Artisti, una magnifica struttura dotata di un parco in cui gli artisti ospiti possono allestire le loro opere. Da 3 anni a questa parte, da quando cioè la siccità ha cominciato a colpire anche dalle nostre parti, i due sono alle prese col problema dell’acqua. Succede che quando quella del “pozzo alto“ di Sant’Anna viene sversata nel Candigliano per far fronte alla sete della valle, le persone che abitano nei pressi della diga dell’Enel vedono l’acqua dei rubinetti assottigliarsi fino a un rivolo, quando non sparire del tutto.

Sentiamo ancora Antonio Sorace: "Siccome io e Andreina siamo ambientalisti da vecchia data, e non per modo di dire, quando abbiamo preso questa casa e l’abbiamo restaurata, abbiamo messo dei serbatoi per l’acqua piovana. In questo momento stiamo usando la poca acqua rimasta. Fino a non molto tempo fa sfruttavamo il nostro pozzo, che ha 104 anni, ma adesso che hanno ricominciato a sversare acqua nel Candigliano, è rimasto a secco. Ormai da tre anni, ogni volta che aprono il pozzo, quello alto, mettono questi 150 litri di acqua al secondo nel fiume e da noi il pozzo si prosciuga: i vasi comunicanti fanno il loro lavoro".

Come influisce questo sulla vostra attività?

"Da aprile ospitiamo solo un artista a settimana, piuttosto che tutti quanti ad agosto. E a chi viene diciamo di stare attenti all’acqua che consumano. Non è che ogni volta che si fa la pipì si tira lo sciacquone…".

Quando finirà l’acqua piovana?

"Andremo a prenderla allo stabilimento qui vicino che la imbottiglia anche per il Parlamento. La prendiamo coi boccioni. Tra l’altro già lo facciamo e l’acqua praticamente è la stessa nostra, anche se loro la la prendono a 280 metri di profondità e la microfiltrano. Ma mi lasci dire un’ultima cosa…".

Prego.

"Capisco che il momento è quello che è: non c’è pioggia e amen. Ma mi scoccia che non si sia ancora fatto quello che suggerisco da trent’anni: una pulizia dell’alveo del fiume per rimuovere il milione di metri cubi di terra che c’è prima della diga. Se l’avessero fatto, non dovremmo scaricare acqua di profondità nel Candigliano per mantenerne il livello. Ultimamente tecnici dell’Enel hanno fatto dei sopralluoghi, speriamo bene".

a. bia.