Sant’Antonio Abate. Domani la festa e il pane per i fedeli

Domani all’oratorio di san Giovanni in via Barocci si festeggia sant’Antonio Abate. La confraternita che custodisce da secoli l’oratorio ha in programma due messe: la prima alle ore 10,15 con l’arcivescovo Sandro Salvucci e la seconda alle ore 18 col parroco monsignor Giuseppe Tabarini. Originariamente, la sede della Confraternita di sant’Antonio Abate aveva sede a Pian di Mercato (ora piazza della Repubblica), ma nel 1846 l’edificio venne demolito ed essa venne unita, come è ancora oggi, a quella di san Giovanni Battista. Come da tradizione, al termine delle celebrazioni sarà distribuito ai presenti il pane benedetto, un’antica usanza nata come simbolo di pura carità verso i poveri.