Sant’Antonio, l’herpes zoster e i maiali

I falò accesi per la ricorrenza di S. Antonio (17 gennaio), come le pire per S. Giuseppe (17 marzo), sono un retaggio medievale, da ricordare. Una luce per scacciare le tenebre. Ancora oggi, in molte regioni italiane essi aprono il Carnevale. In realtà, non potendo più accendere i fuochi per legge, anche questa tradizione andrà scemando e si perderà l’ennesimo frammento di Medioevo. Sant’Antonio non era europeo, ma africano d’Egitto e visse durante la tarda età imperiale romana, nel III secolo. Tradizione vuole che campò per oltre cento anni. Rimasto orfano da giovane, dispose che la sorella entrasse in un convento, cedette tutti i beni (era di ricca famiglia) e divenne eremita, cercando la via della perfezione, nella solitudine di una grotta. Era un romito, un uomo che aveva scelto di professare la fede in Dio attraverso se stesso, senza rotture di scatole, nel deserto. Eppure qualcuno andò più volte a scocciarlo: il diavolo, che giunse anche a bastonarlo, senza esito. Il demonio cerca gli intelligenti, i puri o coloro che ritiene corruttibili, per accrescere le sue obbedienze. Il vetusto ordine ospedaliero degli Antoniani, presente in Francia, con il grasso del maiale curava l’herpes zoster (il fuoco di S. Antonio), presso Arles (dove erano poste le reliquie del santo). Gli appartenenti all’ordine possedevano dei maiali lasciati allo stato brado e dotati di campanelle, cosicché nessuno li avrebbe rubati sapendo che erano dei monaci. È così spiegata l’iconografia del santo, affiancato dal porcellino e dotato di una campanella legata al bastone. Sant’Antonio era invocato contro il demonio e nella benedizione degli animali e delle stalle. Si benedicono ancora gli animali presso le chiese? Forse. Anche questa è una usanza medievale che sta lasciando il passo al Nulla.