Sant’Arcangelo, ripartito il cantiere. Lo stop è durato quasi due anni

Ripartito il cantiere del Sant’Arcangelo che dovrà ospitare la Fabbrica del Carnevale e la Casa della Musica. Dopo quasi due anni di fermo i lavori sono ripresi all’inizio di dicembre 2023 a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che, a luglio dello scorso anno, ha stabilito che sarebbe stato il raggruppamento d’impresa guidato da Costruzioni Penzi, che aveva vinto l’appalto del Comune, a portare avanti il cantiere. Si parla di un intervento da 6 milioni e mezzo di euro, che dovrà trasformare il Sant’Arcangelo in un avveniristico contenitore culturale dove ci sarà spazio sia per la Fabbrica del Carnevale sia per la Casa della Musica.

Sulle idee progettuali dell’architetto Italo Rota saranno creati il museo del Carnevale, il laboratorio creativo, lo spazio musicale, l’area per la ristorazione e l’hub per la mobilità. L’architetto Rota, che è il direttore artistico del progetto, ha anche firmato cinque specifiche installazioni che saranno il segno distintivo dell’edificio. La prima fase dei lavori riguarderà la demolizione interna dell’edificio, nei prossimi giorni dovrebbe essere stabilito il cronoprogramma definitivo da condividere con la scuola Padalino, adiacente alla struttura oggetto dell’intervento.

Un cantiere complesso dove a marzo del 2022, poco dopo l’avvio dei lavori, erano emersi i resti di un muretto di una casa medievale imploso su se stesso. Sondaggi archeologici che si dovranno completare prima di procedere con le previste demolizioni.

an. mar.