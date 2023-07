Sant’Arcangelo Si sblocca il cantiere

FANO

Si sblocca il cantiere del Sant’Arcangelo-Fabbrica del Carnevale. Sarà il raggruppamento d’impresa guidato da Costruzioni Penzi, che aveva vinto l’appalto del Comune, a portare avanti il cantiere. Così si è pronunciato per la seconda volta il Consiglio di Stato a cui si era arrivati dopo che la società Fratelli Navarra srl, seconda nella gara indetta dal Comune, aveva fatto ricorso al Tar. Fermo da oltre un anno, il cantiere potrà finalmente ripartire anche se ancora deve essere definito il nuovo timing che deve tenere conto della confinante scuola media Padalino. ll Sant’Arcangelo, grazie al progetto dell’architetto Italo Rota, dovrà diventare un avveniristico contenitore culturale dove ci sarà spazio sia per la Fabbrica del Carnevale sia per la Casa della Musica.

an.mar.