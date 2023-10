"Sant’Arcangelo, solo degrado. Altro che progetti faraonici"

FANO

di Anna Marchetti

"Via la recinzioni davanti al Sant’Arcangelo, che coprono la visuale dei nostri negozi e sono un ricettacolo di sporcizia". Sono esasperati i commercianti di corso Matteotti che hanno i negozi di fronte o a fianco dell’imponente edificio destinato a diventare, secondo il progetto dell’architetto Italo Rota, la Fabbrica del Carnevale e la Casa della Musica. Il cantiere, che si era insediato a marzo 2022, non è mai partito a causa di un ricorso al Tar, ma sono rimaste le transenne, ormai presenti da un anno e mezzo, con i conseguenti disagi.

"Toglieteci quelle transenne – chiede Roberta Biagiotti di Max&Co –, lì dentro ci fanno di tutto, quello spazio è usato perfino come bagno pubblico: è una indecenza". "Tra l’altro – insiste Jennifer Pompili della profumeria Essenzaltro – copre la visuale delle nostre attività". Disagi che si aggiungono alla mancanza di sicurezza avvertita dai commercianti che operano tra piazza Amiani e la fine del corso. Una situazione di degrado, quella creata dalla presenza della recinzione, che si somma ai problemi di microcriminalità già presenti. "I commercianti tengono viva la città – commenta Barbara Marcolini, presidente di Confcommercio Fano – ci vuole rispetto per il loro lavoro, per chi investe nelle proprie attività, cerca di migliorarle e con la propria presenza contribuisce a riqualificare la città".

Per i commercianti il degrado, la sporcizia e lo stato di abbandono in cui è lasciata quella parte del corso contribuiscono a far crescere l’insicurezza dei cittadini, lasciando spazio alla microcriminalità. "Ci sono commesse – dice Marcolini – che la sera quando chiudono hanno paura. Alcune evitano perfino di passare per le vie del centro". Le rimostranze nei confronti dell’Amministrazione non hanno sortito effetti. La recinzione non è stata rimossa e solo qualche giorno fa, a seguito dei lavori collegati all’adiacente scuola Padalino, è stata arretrata. "La recinzione era talmente avanti che una sera – racconta la signora Biagiotti – perfino un mezzo dei vigili del fuoco ha avuto difficoltà ad attraversare il corso". Biagiotti ha segnalato l’episodio agli amministratori senza, però, ottenere alcun riscontro.

I commercianti vorrebbero capire fin quando dovranno convivere con quella recinzione e perché il Comune non abbia provveduto a rimuoverla, almeno fin quando il cantiere del Sant’Arcangelo non ripartirà. Ad oggi onn ci sono ancora tempi certi sull’avvio della ristrutturazione. "E’ in programma un incontro la prossima settimana – annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori – per definire l’ordine degli interventi in considerazione della presenza della scuola Padalino".