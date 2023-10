Santi: "Su rifiuti e antenne ci sia chiarezza"

Quali sono i regolamenti per l’installazione delle antenne di trasmissione in città, anche in vista delle future tecnologie? E i progetti per Riceci, nel comune di Petriano, ma che confina con Urbino? Sono queste le interrogazioni presentate dal gruppo Pd e Viva Urbino nel Consiglio comunale. "Abbiamo ripreso un’interrogazione già presentata dal Partito democratico nel 2015 – spiega il capogruppo Pd Lorenzo Santi –. In questa c’era una richiesta specifica, che responsabilizzava il sindaco, per monitorare la situazione e fare un piano. Questo serviva per verificare dove dovevano essere posizionate le antenne di radio trasmissione e quelle che verranno in futuro. Nello specifico di telefonia mobile e quindi anche in vista del 5g. Questo per il principio di tutela della salute pubblica, localizzando i siti più idonei. Doveva, il sindaco, realizzare anche un regolamento. La mozione fu approvata in maniera unanime, anche in funzione della legge regionale 25 del 2001. Ecco, il tema è molto attuale perché si migrerà sempre di più verso nuove tecnologie. Quindi oggi vorremmo sapere cosa è stato fatto in seguito a quella mozione votata all’unanimità: il piano comunale per l’installazione ed il regolamento, ci sono? Vorremmo vederle in consuntivo anche viste le nuove installazioni".

Poi c’era l’interrogazione sull’area di Riceci dove, da mesi, c’è una mobilitazione per dire no alla realizzazione dell’immensa discarica nell’area verde nel territorio di Petriano, il cui confine con la città ducale è vicinissimo. "Questo è il tema dei temi. Un territorio bello e inidoneo alla discarica. Tante le manifestazioni, anche da parte del vescovo – prosegue Santi –. Noi in una precedente mozione avevamo votato in maniera unanime, dando mandato al sindaco di monitorare la situazione. Ci chiediamo ora qual è realmente la situazione nell’iter procedurale. Ma anche se il sindaco ha avuto modo di interloquire per ottemperare al diniego alla costruzione espresso da tutti in Consiglio comunale, essendo Maurizio Gambini anche vice presidente della Provincia. Quello che chiediamo, in sostanza, è sapere come si sta evolvendo la situazione", conclude Santi.

Francesco Pierucci