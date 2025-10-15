Santini, 3 mesi per ’aprire’ l’iPhone. Affidopoli si allunga nel nuovo anno

Novanta giorni. Tanto dureranno le nuove operazioni disposte dalla Procura di Pesaro sull’iPhone di Massimiliano Santini, l’ex collaboratore del sindaco Matteo Ricci considerato figura chiave dell’inchiesta Affidopoli. Tre mesi di tempo, affidati all’ingegner Marco Tinti, per tentare di recuperare ogni traccia di comunicazione, compreso il contenuto del secondo profilo WhatsApp "business", ormai dismesso. Il termine per la consegna della relazione finale porterebbe la chiusura degli accertamenti oltre la fine del 2025, spingendo così il dossier Affidopoli a sforare nel 2026. L’incarico è stato conferito ieri mattina in tribunale a Pesaro. Il telefono, custodito sotto sequestro, è stato consegnato in una busta sigillata al nuovo consulente, che domani inizierà le operazioni a Milano. La decisione arriva dopo l’interrogatorio reso da Santini l’11 agosto e la memoria depositata dal suo difensore, l’avvocato Gioacchino Genchi, che aveva chiesto ulteriori verifiche sullo smartphone consegnato spontaneamente dal suo assistito. Richiesta accolta dal pubblico ministero, che ha ritenuto rilevante procedere con nuovi accertamenti forensi.

Se nel corso dell’analisi dovessero emergere chat tra Santini e l’europarlamentare Ricci, in quel caso la Procura dovrà valutare come e se sia possibile utilizzarle, considerati i vincoli costituzionali che tutelano la corrispondenza dei parlamentari. A chiarirlo era stato al ’Carlino’ lo stesso Genchi: "All’esito del recupero completo delle chat dei due profili, solleciteremo il pm a richiedere al Parlamento Europeo la prescritta autorizzazione all’utilizzazione delle chat di Santini con Ricci. Lo scambio di messaggi elettronici email, Sms, WhatsApp e simili, rappresenta, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli articoli 15 e 68, terzo comma, della Costituzione, come di recente è stato ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 170/2023. L’onorevole Matteo Ricci, come parlamentare europeo, gode appieno delle guarentigie costituzionali riservate ai parlamentari nazionali, sul cui assoluto rispetto ci siamo trovati in perfetta sintonia con il pm di Pesaro e per questo, quando le chat saranno completamente recuperate, solleciteremo il pm a formulare istanza al parlamento europeo".

Anche le difese si stanno muovendo: gli avvocati Alberto Bordoni e Maurizio Terenzi, legali di Arceci, e Alberto Saragoni Lunghi, difensore di Esposto, hanno già nominato i propri consulenti tecnici di parte, che assisteranno alle operazioni.