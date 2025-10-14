Santini, caccia all’altra ‘pista’: la procura vuole scoprire altri messaggi nel suo iPhone

Pesaro, 14 ottobre 2025 – Nuovi accertamenti sull’iPhone di Massimiano Santini nell’inchiesta Affidopoli. A guidarli sarà l’ingegnere Marco Tinti, a cui questa mattina verrà affidato l’incarico dalla Procura di Pesaro. Tinti, in veste di consulente tecnico del pm, aveva partecipato alle indagini sul caso Ramy, il 19enne deceduto lo scorso 24 novembre a Milano, al termine di un inseguimento con i carabinieri.

La storia che riguarda l’Iphone di Santini parte nel settembre 2024, quando la polizia giudiziaria, su delega della Procura, ha eseguito una perquisizione informatica sul telefono dell’ex collaboratore di Ricci, un iPhone 14 Pro Max, condotta con il supporto di un consulente tecnico e che porta all’estrazione di una copia forense del dispositivo e al recupero di file cancellati. In ottobre viene depositata la relazione. Ma la partita non si chiude lì.

Dopo l’interrogatorio dell’11 agosto 2025, Santini, tramite il suo avvocato Gioacchino Genchi, ha presentato un’istanza di svolgere ulteriori indagini sull’iPhone. Il Pubblico Ministero “ha disposto lo svolgimento di nuovi accertamenti tecnici finalizzati al recupero del secondo profilo WhatsApp utilizzato dal Santini – scrive Genchi -. Il Pubblico Ministero di Pesaro ha confermato ‘la rilevanza di nuovi ed ulteriori accertamenti forensi’ sullo smartphone del Santini, “al fine del recupero delle chat WhatsApp riferibili ad un profilo business dismesso associato al numero di telefono 370.XXX3257, avuto in uso per la specifica attività lavorativa negli anni indicati nelle imputazioni, precedentemente attivato sullo stesso dispositivo e diverso dal profilo WhatsApp presente all’atto della perquisizione informatica, associato all’utenza 370.XXX3251”.

Il 13 agosto 2025 Santini ha consegnato spontaneamente agli inquirenti lo stesso iPhone, nel frattempo dotato di una nuova Sim, insieme alla vecchia scheda. Entrambi sono stati sottoposti a sequestro probatorio. L’obiettivo è “recuperare - si legge nell’avviso di accertamento tecnico non ripetibile recapitato mercoledì scorso agli indagati - contenuti multimediali e le conversazioni intercorse tra l’indagato e gli altri coindagati nella piattaforma WhatsApp business con l’account dismesso e cancellato, i cui backup potrebbero rinvenirsi nello spazio iCloud di Apple, collegato all’ApplelD in uso al Santini”. Per la Procura, quei contenuti potrebbero rivelarsi decisivi per ricostruire il ruolo dell’ex collaboratore di Matteo Ricci nella gestione degli affidamenti comunali, dalle determine sugli eventi alle opere finanziate negli anni oggetto delle imputazioni. Il Pubblico Ministero qualifica la nuova fase come “accertamento irripetibile”: operazioni tecniche che possono essere svolte una sola volta, con la possibilità per le difese di nominare propri consulenti e partecipare alle attività.