Sant’Ippolito, si riunisce il comitato Udc

Nei giorni scorsi a Reforzate si è riunito il comitato provinciale dell’U.d.c. alla presenza del commissario provinciale dott. Vittoriano Solazzi e del Commissario Regionale On. Antonio Saccone. "Tanti i comuni – spiega l’addetto stampa Marco Gasparini - rappresentati all’incontro (Pesaro, Fano, Mondolfo, San Costanzo, Acqualagna, Mombaroccio, Cartoceto, Cagli, S.Ipppolito, Urbino, Piandimeleto, Terre Roveresche) da amministratori, sindaci e coordinatori comunali che all’unisono hanno espresso l’intenzione di intensificare sempre più la presenza del partito a livello locale con una organizzazione capillare, efficace e attenta ai problemi del territorio. Nel discorso introduttivo Solazzi ha evidenziato come negli ultimi appuntamenti elettorali, dalle amministrative alle provinciali, l’U.d.c. abbia ottenuto buoni risultati grazie al lavoro di tutti, alla sua attività e presenza sul territorio. L’ U.d.c. nella nostra provincia ma non solo, ha un ruolo importante all’interno della coalizione di centro-destra, un ruolo di mediazione e coordinamento che punta ad una unità di azione dei vari partiti che la compongono". Infine è stato ricordato da parte di vari esponenti dei comuni l’importanza di una maggiore visibilità.

am.pi.