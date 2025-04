Santo Stefano e Brombolona. Voti a suon di clic

Ci sono posti nel mondo dove il cuore batte e si rimane senza fiato per l’emozione. Dei luoghi del cuore, che ognuno ha nel proprio cassettino privato dove si raccolgono le sensazioni. Per tante persone, di Urbino ma non solo, due di questi luoghi, che costituiscono assieme un binomio di arte, architettura, fede e soprattutto storia, sono la pieve di Santo Stefano di Gaifa e la Torre Brombolona.

Per questo luogo del cuore si può votare fino a tutto domani sul sito fondoambiente.it, con pochi click e gratuitamente. L’obiettivo dei promotori non è un ‘semplice’ restauro però: "Non c’è l’ambizione – spiega il comitato promotore – di vincere la classifica nazionale, ma è importante raccogliere più voti possibili, così da poter raggiungere la soglia che potrebbe permettere il prossimo anno di presentare un progetto di promozione del territorio. L’intenzione del nostro comitato è quella di realizzare a Gaifa, per tutto il territorio Urbinate, un centro che ospiterà artigiani e maestri d’arte, così da innescare un circolo virtuoso con l’intento di generare un movimento attorno a questi luoghi, trovare fondi e sponsor per le ricerche e gli studi sull’archeologia della zona, organizzare eventi e conferenze, elaborare pubblicazioni per arrivare così ad un interesse da parte dell’Amministrazione che potrebbe stanziare i fondi intanto per la messa in sicurezza della Torre, che purtroppo è in rovina da decenni".

Il comitato di valorizzazione e il Circolo Culturale Pieve di Gaifa sono associazioni piccole che già lavorano da tempo creando circuiti escursionistici, laboratori, incontri divulgativi che attirano periodicamente cittadini e turisti. Proseguono: "La cifra non sarebbe alta, ma importantissima come investimento iniziale di promozione, così da ottenere contributi e sponsorizzazioni da altri enti e dall’amministrazione pubblica. Insomma miriamo a partire. Con la nostra partecipazione al censimento luoghi del cuore FAI, vogliamo raccontare le storie finora rimaste invisibili se non tramite l’archeologia. Resti e rovine per lo più depredate e distrutte, che ci chiedono invece a gran voce di raccontare le storie dei loro insediamenti. Invitiamo tutti a sostenerci, bastano pochi secondi".

Il borgo della pieve di S. Stefano di Gaifa è attestato dal Milleduecento, ma la sua origine risale al monastero benedettino di S. Michele Arcangelo, ancora più antico, distrutto per ben due volte, ricostruito nel 1277 sull’altra riva del fiume Metauro, poi abbazia di monaci Olivetani di Pagino, chiusa nel 1788.

Giovanni Volponi