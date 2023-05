Santorelli, l’amico d’infanzia: "Lo conosco da 30 anni, sono devastato"

La notizia della morte di Tommaso Della Dora, a soli 42 anni, ha colpito fortemente tutto ilmondo politico, al di là delle appartenenze. E non poteva essere altrimenti, dato il carattere amabile del giovane segretario cittadino del Pd, il suo sguardo onesto sulle cose e le persone.

Anche il sindaco Massimo Seri ieri ha voluto esprimere l’immenso dolore "per la scomparsa di Tommaso Della Dora. Una tragica e improvvisa notizia che ferisce la città. Tommaso era giovane, volenteroso e appassionato. Un dramma che lascia un vuoto incolmabile. A tutta la sua famiglia la nostra vicinanza e il nostro affetto". Il partito di Fratelli d’Italia, in segno di rispetto e cordoglio, ha annunciato la sospensione dell’attività politica per i prossimi giorni: "E’ un vero dramma la morte di una giovane figura impegnata nella vita pubblica della città – hanno detto gli esponenti del partito –. Esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile". Anche il Movimento 5 Stelle di Fano partecipa del clima di dolore e commozione che in queste ore adombra il mondo politico fanese.

"Il movimento – si afferma – si stringe ai familiari e alla comunità del Pd esprimendo le più sincere condoglianze". "La notizia della morte di Tommaso Della Dora ci ha lasciato sgomenti, era un ragazzo sempre solare e disponibile, garbato e corretto nel confronto politico. Ci stringiamo al dolore della famiglia e di tutti quelli che gli volevano bene". Infine, l’amico d’infanzia Alberto Santorelli che ha il cuore spezzato: "Sono devastato, il pensiero è per la sua famiglia e per i nostri 30 anni di amicizia".