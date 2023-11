Santoriello presenta il suo album “Sincero“ oggi ad Apecchio

Oggi pomeriggio a Palazzo Ubaldini ad Apecchio il collettivo MiCo di Michele Santoriello presenta “Sincero“. Ovvero il primo singolo dell’album “MiCo Vol. II“ in uscita nel 2024 ed edito da NuGo Records, casa discografica marchigiana. Due le sessioni, la prima alle 18 e la seconda alle 19,15. Santoriello e il suo collettivo, che nasce nel 2020, tornano con un nuovo lavoro, dopo il primo album omonimo pubblicato per Abeat Records nel 2021.

"Eccoci, ci siamo. All’interno di Terre Sonore e i Suoni delle Alte Marche, tramite Fano Jazz e grazie al Comune di Apecchio, faremo questi concerti al Teatro Perugini (Palazzo Ubaldini) – spiega Santoriello –. Presentiamo i tre nuovi singoli del prossimo disco, di cui proprio oggi esce “Sincero“ in tutti gli store digitali. Questo pezzo parla delle origini, ed è sincero a tutto tondo perché esprime le mie esperienze musicali e il mio trascorso. L’idea dell’album infatti è quella di tornare alle radici dei miei gusti musicali, quindi non mancheranno gli ospiti. Abbiamo già delle collaborazioni e altre ne sveleremo a inizio anno. Quindi dopo il primo disco di MiCo in bianco e nero ora punteremo sui colori. Perché c’è un’anima colorata nella nostra realtà e, appunto, nelle radici funk e fusion. Forse meno eleganza ma tanti sentimenti ed emozioni vere accordate dal ritmo".

Non solo concerto. Alle 17 ci sarà una conferenza dove Michele Santoriello con la sua squadra illustreranno i nuovi lavori, partendo proprio dalla nuova casa discografica con la quale lavorano che è di base a Castelfidardo. Sarà poi illustrata la campagna promozionale e un video tesser realizzato da Gianni Rossi che ha catturato l’essenza, in immagini, di “Sincero“. Anche questo è stato registrato nelle Marche, a Fano dove è stato inciso il pezzo. "C’è molto territorio e molte Marche, anche con un accenno di Romagna. Speriamo che il nostro mondo, e la nostra musica, possano arrivare lontani", conclude l’artista Santoriello.

Il collettivo, oltre da “MiCo“ Michele Santoriello, al basso e alla voce, è composto da Massimo Valentini, Davide Marini, Paolo Sorci, Matteo Salvatori e Christian Marini. Il tutto condito da una serie di collaborazioni di altri artisti come Fabrizio Bosso ed Emilia Zamuer. Gli appuntamenti di oggi sono ad ingresso libero ma è consigliata la prenotazione al numero WhatsApp 388 6464241 o inviando una mail a info@fanojazznetwork.it. Francesco Pierucci