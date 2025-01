Sant’Orso cede nella tana del Moie

moie

2

s.orso

1

MOIE VALLESINA: Panfoli, Serantoni, Cameruccio, Carboni (43’ st Balducci), Gregorini, Marini, Nardone (25’ Sassaroli), Mosca (30’ st Nacciarriti), Pieralisi, Paolucci, Pierpaoli (25’ st Costantini). All. Rossi

S. ORSO: Fiorelli, Scarlatti, Rovinelli, Donini (10’ st Saurro), Ferri (5’ st Lepore), Fontana, Bastianoni, Mattioli, Donati (32’ st Tanfani), Luchetti (35’ st Muaratori), Grandicelli. All. Cicerchia

Arbitro: Gioacchini di Ancona

Reti: 2’ st Nardone, 3’ st Donati, 30’ Sassaroli

MOIE VALLESINA

Finisce 2-1 per i ragazzi di mister Rossi che, dimostrando tenacia e abnegazione, hanno portato a casa i tre punti. Primo tempo molto tattico dove le squadre non affondano mai realmente il colpo, preferendo studiarsi. Tutt’altra storia nella seconda frazione: il Moie, infatti, sblocca la gara al 2’ con Nardone che piazza la palla dove il portiere non può arrivare. Dopo solo un minuto arriva la doccia fredda fanese con il lesto pareggio del S.Orso con Donati. Dal gol del pareggio, il S. Orso acquista coraggio e in più occasioni prova a mettere in difficoltà i rossoblù di casa che però reggono bene e che al 30’ del secondo tempo trovano il gol del vantaggio con Sassaroli che sulla ribattuta del portiere non può sbagliare.