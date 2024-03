Sant’Orso conquista un pari in casa dell’Osimo Stazione

osimo stazione

1

s.orso

1

: Bottaluscio, Pizzuto, Rinaldi, Masi, Ippoliti, Kaba, Coppi (18’ st Karalliu), Polenta, Giuliani (28’ st Mazzocchini), Staffolani (16’ st Staffolani), Camilloni (46’ st Gelli). All. Busilacchi.

SANT’ORSO: Amadori, Ferri (23’ st Saurro), Tonucci (39’ st Nicolini), De Angelis (46’ st Codignola), Fontana, Vitali, Bastianoni, Lucchetti, Donati (28’ st Tanfani), Muratori, Riberti (23’ st Iennaco). All. Fulgini.

Arbitro: Gasparoni di Jesi.

Reti: 43’ pt Riberti, 21’ st Karalliu.

Una doccia gelida la rete del vantaggio dei fanesi al 43’: cross dalla destra ed è Riberti ad anticipare tutti.

Grande equilibrio anche nella ripresa, ma cambia leggermente l’inerzia in favore degli ospiti, più a loro agio con i ritmi elevati. I ferrai continuano a lottare su ogni pallone nonostante il divario tecnico e le differenti ambizioni. Mister Busilacchi decide di far rifiatare Coppi mandando in campo Karalliu, ed è proprio lui a siglare il pari in mischia, avventandosi per primo sul traversone di Pizzuto e superando svariate gambe avversarie.