Sant’Orso in viaggio per Pergola. Villa San Martino va dalla capolista

Oggi in Promozione si giocano le restanti cinque partite valide per l’undicesima giornata del girone di ritorno. Si gioca su tutti i campi alle ore 15.

Gabicce Gradara- Osimo Stazione. Il Gabicce Gradara (quintultimo in classifica) non può sbagliare: al Magi affronta l’Osimo Stazione (quartultimo a -4). Una partita che assomiglia ad una finale playout. "Servono i tre punti e basta- taglia corto il mister del Gabicce Gradara Bebo Angelini- non possiamo sbagliare". Mister Angelini, a cinque giornate dalla fine quanti punti servono per la salvezza diretta? "Prima della trasferta sul campo dei Portuali avevo detto undici, ora dico 10; a 36 punti non ci saranno i playout, poi magari se serviranno meno. Vedremo. E’ vero che dobbiamo almeno agganciare il Villa San Martino che è a +4 e con cui abbiamo lo scontro diretto migliore, però c’è anche la carta dei 10 punti dalla penultima: ora il margine è di sei dalla Castelfrettese che ci farà visita e bisogna tenere conto che ci sono scontri diretti in calendario. Insomma, tutto può succedere. Ma noi dobbiamo solo guardare in casa nostra, la salvezza del Gabicce Gradara dipende solo dal Gabicce Gradara". Arbitro Leonardo Crincoli di Ascoli Piceno.

Pergolese- Sant’Orso. "Abbiamo l’obiettivo di raggiungere quanto prima la salvezza. – osserva il mister della Pergolese Max Guiducci- Oggi fare la prestazione è fondamentale". Dalla parte del Sant’Orso il commento è del trainer Pierangelo Fulgini: " Andiamo in un campo insidioso come quello di Pergola contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato e ha dato del filo da torcere a tutti". Arbitro Simone Malascorta di Jesi.

Fabriano Cerreto- Villa San Martino. Trasferta per i pesaresi. "Affrontiamo la capolista- dice il diesse del Villa Luca Bocci- una squadra che ha numeri impressionanti". Arbitro Michele Cesca di Macerata.

Valfoglia- Vismara. Gli ospiti con mister Giovanni Vampa in panchina dopo aver chiuso l’altro ieri il rapporto con Ferri cercano i punti salvezza ma anche il Valfoglia poco sopra l’asticella dei playout ha necessità di fare risultato. Si gioca al Comunale di Rio Salso (Tavullia). Arbitro Riccardo Morbelli di Fermo.

Biagio Nazzaro- Marina. Arbitro Mattia Gasparoni di Jesi.

Nella foto: Michele Sodani (Valfoglia)

Amedeo Pisciolini