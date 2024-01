"Sant’Orso patria dei rallentatori"

"I residenti di Sant’Orso sono sempre più ostaggio delle scelte prive di discernimento fatte da una amministrazione comunale che, perdutamente innamorata degli slogan ‘A scuola ci andiamo da soli’ e ‘Una città a misura di bambino è una città a misura di tutti i cittadini’, ha rivoluzionato la viabilità del quartiere, soprattutto nella sua parte vecchia". Torna alla carica contro le nuove zone 30 e i restringimenti viari del quartiere Federico Sorcinelli (già consigliere comunale di An, poi La Destra e ora in Fratelli d’Italia) dopo aver detto che "la nuova viabilità complica la vita dei residenti" già nell’incontro pubblico organizzato a fine novembre.

"Sono stati realizzati un gran numero di rallentatori - si legge in una sua nota redatta a nome di tutto Fd’I -, spesso in posizioni assurde e in alcuni casi anche mal fatti, col rischio di causare danni anche ad autovetture che procedono a velocità moderata. Non solo, hanno inventato anche diverse strettoie assurde, più o meno come quelle che già fanno disperare residenti ed automobilisti in via Trave, al Poderino, ma hanno messo più o meno dappertutto il limite dei 30 chilometri orari, ed hanno installato un multavelox, (che per il momento sembrerebbe non ancora in funzione), in via Soncino".

Se l’assessore Brunori ribadusce l’opportunità dell’intervento, per Fd’I "i nostri amministratori, parlano di lavori fatti per mettere in sicurezza il quartiere, ma vorremmo ricordare che in primis la riduzione del limite di velocità, (da 50 a 30 km l’ora), può essere uno strumento per ottenere più sicurezza, ma certamente non è l’obiettivo primario. Infatti se alla fine avranno costretto tutti a rallentare la velocità, ma andremo a registrare anche un solo incidente in più, a causa di queste insensate strettoie, avremo fatto il cosiddetto ’guadagno del castagnaro’ e certamente non si potrà dire che è migliorata la sicurezza. In secondo luogo vorremmo ricordare loro che stanno utilizzando denaro pubblico, cioè di tutti e che perciò dovrebbero puntare all’efficacia e all’efficienza, cosa che certo – concludono – non si può dire di molti rallentatori, che sembrano piazzati a casaccio".

ti.pe.