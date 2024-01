Sant’Orso stende il Vismara. Arrivano altri tre punti d’oro

vismara

1

s.orso

3

VISMARA: Melchiorri, Liera, Beninati, Harrach (31’ st Colagiovanni), Bertuccioli, Palazzi (31’ st Pagnini), Nicolini (40’ st Paduano), Rossi, Renzi (23’ st Castellazzi), Gaudenzi, Pistola.

All. Ferri.

S. ORSO: Palazzi, Mattioli, Vitali, De Angelis, Fontana, Brocca, Bastianoni, Luchetti (40’ st Ferri), Donati (37’ st Saurro), Muratori, Lepore (30’ st Tonucci).

All. Fulgini.

Arbitro: El Mouhsini di Pesaro.

Rete: 13’ pt Beninati 10’ st e 25’ st Donati, 22’ st Lepore.

La partita giocata in notturna allo stadio Tonino Benelli finisce con una vittoria in rimonta del S. Orso grazie ad una doppietta di Donati, mattatore di giornata e un gol di Lepore. Passa in vantaggio al 13’ del primo tempo il Vismara su calcio di punizione dal limite: con un rasoterra Beninati beffa Palazzi che non trattiene. Nella prima frazione i pesaresi sono più incisivi ed anche più pericolosi con Rossi e Gaudenzi.

Per gli ospiti da segnalare un calcio di punizione di Muratori deviato in angolo da Melchiorri. Nella ripresa la musica cambia, infatti al 10’ arriva il pareggio fanese realizzato con un colpo di testa di Donati su azione di calcio d’angolo battuto da Bastianoni.

Poi ci pensa Lepore a portare in vantaggio i suoi con un forte tiro dal limite che si infila nell’angolo mentre Donati va di nuovo in gol da pochi passi sfruttando una mischia.

re. pe.