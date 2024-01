Sant’Orso trafitto in casa dal Fabriano Cerreto

s.orso

0

fabriano cerreto

1

S.ORSO: Palazzi, Tonucci (42’ st Tanfani), Rovinelli (36’ st Lepore), De Angelis, Fontana, Brocca, Muratori, Mattioli, Donati, Bastianoni (41’st Saurro), Luchetti. All. Fulgini.

FABRIANO CERRETO: Spitoni, Barilaro, Crescentini, Cicci, Marino, Stortini, Corazzi (1’st Francesconi), Gramaccia, Zuppardo, Gubinelli (25’ st Carnevali), Bezzichieri (46’ st Carmenam). All. Tiranti.

Arbitro: Ferroni di fermo

Rete: 25’ st Gramaccia

Note: espulso al 30’ st l’allenatore Tiranti per proteste.

Nella prima giornata di ritorno il S. Orso perde in casa. Parte forte la compagine fanese che al 7’ Donati su assist di Bastianoni si rende pericoloso in area di rigore. C’è molto equilibrio tra le due formazioni che lottano su ogni pallone e cercano di giocare su un terreno pesante. Ci prova anche il Fabriano con Zuppardo che a metà primo tempo calcia alto sopra la traversa. Nella ripresa ci prova Donati di testa ma non trova la porta. Al 25’ arriva il gol della vittoria: Gramaccia, a due passi dalla porta, la mette dentro di testa.

Il S. Orso cerca il pareggio ma è sfortunato. Si compatta il Fabriano che gestisce il vantaggio e sfiora anche il raddoppio con Zuppardo, bravo Palazzi a respingere. Il Fabriano agguanta momentaneamente il Portuali primo in classifica, il campionato è ancora lungo ma l’ottimo organico a disposizione di mister Tiranti potrebbe fare la differenza a fine campionato.

Nella foto: l’esultanza del Fabriano Cerreto