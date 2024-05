Sant’Orso vola in finale con la corazzata dorica

moie

: Anconetani, Gregorini (38’ st Giunchetti), Cameruccio, Carboni, Balducci, Marini, Sassaroli, Mosca, Pieralisi, Costantini (30’ st Rossetti), Drzuvliak (15’ st Pandolfi). All. Rossi.

S. ORSO: Palazzi, Tonucci, Vitali, De Angelis, Fontana, Mattioli, Bastianoni, Luchetti (38’ st Codignola), Riberti (19’ st Iannaco), Muratori, Saurra (42’ st Donati). All. Fulgini (foto).

Arbitro: Laura Mancini di Macerata.

Reti: 15’ pt Pieralisi, 35’ pt Vitali, 37’ pt Muratori

Il Moie cade in casa e dice addio al sogno Eccellenza. Il Sant’Orso di mister Fulgini affronta il match con un tono decisamente diverso rispetto alla gara di campionato di due settimane fa: si dimostra propositivo e ben organizzato e porta a casa una qualificazione per certi versi meritata. Passano in vantaggio i locali al 15’ con Pieralisi. Sul finale della prima frazione di gioco arriva l’uno–due che spezza le gambe al Moie. Al 35’ è Vitali che da calcio d’angolo la butta dentro pareggiando i conti. Sempre su palla alta arriva al 37’ del primo tempo il vantaggio degli ospiti con Muratori. Il Sant’Orso esce sorridente ed andrà ad affrontare i Portuali Dorica, tentando anche il colpaccio.