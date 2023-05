"Sapeva amare la fragilità degli altri"

"Tommaso è stato un dirigente politico giovane e di qualità, ma anche una persona con tante passioni, un democratico nei valori e nei principi, aperto al nuovo e alle differenze e soprattutto è stato un uomo per bene". Così ricordano Tommaso Della Dora, la segretaria provinciale del Pd, Rosetta Fulvi, e la segretaria regionale Chantal Bomprezzi. "Tommaso (segretario del Pd Fano da dicembre 2021 ndr) ha dedicato intelligenza, sensibilità, tempo ed energie alla vita di partito, alla nostra città che amava e che sapeva guardare con la curiosità del sognatore a occhi aperti e la concretezza del cittadino. Ma molto ha dedicato alle Marche con il suo impegno verso le comunità terremotate del sud della nostra regione. Il segretario del Pd Fano capiva e amava la fragilità degli altri e mancherà moltissimo alle famiglie e ai ragazzi di cui, come educatore, si prendeva cura ogni giorno. Il Pd provinciale e regionale sono orgogliosi e onorati di essere stati rappresentati da Tommaso Della Dora".

La scomparsa di Della Dora ha colpito tutto il mondo politico. "Non riesco a trovare un senso – commenta l’ex assessore Fabiola Tonelli – e un motivo per cui la vita, spesso dei migliori, deve spegnersi in questo modo". Mentre per l’assessore Samuele Mascarin mancheranno la sua "umanità, passione e generosità da sempre profusa in politica e nella scuola". Aggiunge il consigliere comunale Edoardo Carboni: "La notizia della morte di Tommaso è per me devastante. In ognuno si nasconde qualcosa che è solo suo, quel caso che con la morte va perduto per sempre". Per Enzo Di Tommaso, coordinatore di Forza Italia Fano: "La città ha perso un giovane che sicuramente avrebbe contribuito alla crescita di Fano".

A ricordare l’impegno di Della Dora come educatore scolastico è il dirigente del liceo Nolfi-Apolloni, Samuele Giombi: "Resta in me il ricordo e la gratitudine per la passione di Tommaso verso il lavoro che faceva, a fianco dei ragazzi più fragili, e per il creativo senso di appartenenza all’istituto con cui interpretava la sua attività".

