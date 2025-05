Sapeva riconoscere il talento. Addio a Pedinelli, aveva 69 anni

Se n’è andato con la discrezione di chi ha sempre lasciato parlare la passione. Mauro Pedinelli (foto), volto storico del calcio a 5 marchigiano e nazionale, è morto a 69 anni dopo una lunga malattia. I funerali ieri nella chiesa della Gran Madre di Dio, a Fano, la sua città. Lascia la moglie Francesca, i figli Alberto ed Elena, e una comunità sportiva che oggi ne piange la scomparsa. Il suo nome è legato a tre realtà fondamentali del futsal italiano: Palextra Fano, Italservice Pesaro e Imola. Ovunque ha portato il suo carisma e la sua competenza, diventando un punto di riferimento per generazioni di atleti. Alla guida dell’Italservice contribuì a conquistare lo scudetto Under 21 e la Coppa Italia di Serie A2.

"Con quel sigaro in bocca, fuori dal Palas, dispensavi sentenze colme di competenza – ha scritto la società –, spesso ci vedevi giusto. Riposa in pace, Mauro, e goditi lo spettacolo da lassù". Anche la Divisione Calcio a 5, per voce del presidente Stefano Castiglia, ha voluto ricordarlo: "Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa di Mauro Pedinelli, storico dirigente e appassionato di questo sport". Commosso il saluto della ASD Buldog Lucrezia, che lo aveva avuto tra i suoi dirigenti e che oggi si stringe al figlio Alberto, ex giocatore della società: "Alla famiglia Pedinelli giungano le nostre più sentite condoglianze in questo momento così doloroso". Toccante il messaggio del figlio Alberto, rivolto a quanti gli hanno mostrato vicinanza: "Vi ringrazio sentitamente per la vostra vicinanza e il vostro affetto. Un forte abbraccio a tutti a nome del mio caro babbo". Pedinelli ha vissuto il futsal con l’energia di un ragazzo e la saggezza di un veterano. Di lui resteranno i successi, certo, ma più ancora il fiuto per il talento, la generosità, e quel modo unico di esserci sempre.

Tiziana Petrelli