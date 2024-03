Sapevate che...? Passeggiata storica in città

Sapevate che la famosa “piazza del Popolo” una volta si chiamava “Piazza Emanuele III”? E che in “piazzale Matteotti” c’era una stele con un fascio littorio per commemorare i caduti in guerra? Noi ragazzi delle classi terze, grazie a Matilde Della Fornace, presidentessa dell’Anpi, abbiamo scoperto come si presentava Pesaro nell’età fascista passeggiando per le vie della città.

In un primo momento abbiamo esaminato foto e video di monumenti e luoghi, presenti a Pesaro, durante il governo di Benito Mussolini, utilizzati per esaltare la dittatura fascista. La maggior parte dei luoghi non era riconoscibile, visto che molti edifici sono stati distrutti quando è caduto il fascismo o sono stati riadattati secondo le esigenze del dopoguerra. Pesaro fu un luogo molto colpito dalla seconda guerra mondiale, anche se questo non si trova scritto nei manuali di storia. Le trasformazioni urbanistiche subìte dalla nostra città possono essere verificate attraverso foto, testimonianze, video, documenti di persone che hanno voluto custodire la memoria di questi eventi; abbiamo anche scoperto che i vari edifici a cui passiamo davanti ogni giorno racchiudono storie che noi non ci saremmo mai immaginati.

Dopo il primo incontro ogni classe si è divisa in gruppi corrispondenti a un luogo della città: piazzale Matteotti, piazza del Popolo, piazzale Primo Maggio, piazzale Innocenti, piazzale Collenuccio, piazzale Lazzarini, Parco della Rimembranza e la stazione ferroviaria. Il compito di ogni gruppo era fotografare il luogo attuale e confrontarlo con le foto dello stesso posto scattate durante il periodo fascista per analizzare le differenze architettoniche e funzionali ed esporle ai compagni durante la nostra “passeggiata storica”.

Abbiamo scoperto che alcuni edifici non ci sono più, altri se ne sono aggiunti, altri ancora hanno cambiato funzione, è cambiato il nome di alcune vie. Inoltre abbiamo appreso molte altre informazioni sulla storia della nostra città, per esempio Pesaro una volta aveva quattro porte: Porta Sale, Porta Rimini, Porta Collina e Porta Fano. Questo progetto è stato utile per conoscere meglio la nostra storia locale, ma soprattutto per capire, grazie ad una semplice passeggiata, cosa significa il concetto di “libertà”, cioè avere la fortuna di poter esprimere senza paura la propria opinione, diritto non rispettato in periodi di dittatura.

Matilde Angelini,

Giorgia Brusa, Sofia Fabrizi

Classe 3ª C