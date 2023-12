’Sapore di terra’, il percorso gustativo a zonzo per l’Appennino

‘Sapore di terra’ è il titolo del percorso gustativo e culturale tra Cagli, Cantiano e Piobbico che si terrà il 28, 29 e 30 dicembre. La tematica del progetto è la valorizzazione dei prodotti del territorio; l’evento è itinerante e vede la sinergia tra enti, produttori, imprenditori e le associazioni che lo supportano: condotta Slow Food Catria e Nerone, Pro Loco Cagli, Pro Loco Pianello, Confcommercio, Sistema Bibilotecario Catria e Nerone. E’ stato presentato nella sede di Confcommercio. "Con il Comune di Cagli, che fa parte del nostro progetto di promozione e valorizzazione turistica Itinerario della Bellezza – ha esordito il direttore Amerigo Varotti - c’è una collaborazione che va avanti da anni. L’edizione 2024 dell’Itinerario è pronta e la presenteremo il 14 gennaio alla Fiera di Utrecht. Fondamentale la collaborazione della Condotta Slow Food Catria Nerone e della Pro Loco di Cagli. Il programma prevede: giovedì 28 alle 17 nel Palazzo Pubblico di Cagli la proiezione del film "In questo mondo" di Anna Kauber; a seguire degustazione formaggi affinati da Claudia Ridolfi de "Le Affinità Gustative" di Mondavio accompagnati dal pane del forno Narcisus di Serravalle di Carda e i vini della cantina Mochi; alle 20 al ristorante Cantina Sociale di Cantiano lo chef Moioli si esibirà in uno show cooking. Prenotazione al 377 089 0735. Poi venerdì 29 alle 15 alla Panetteria pianellese la giornata coinvolgerà anche i bambini con un laboratorio dal titolo "Mani in pasta" che vedrà il panettiere Davide Lauro impastare la crescia brusca di Cagli. Prenotazione 393 9690277; alle 16 alla sala ex Pretura Palazzo Pubblico il maiale semibrado: tavola rotonda sulla filiera suinicola. Info e iscrizioni al 393 9417676. Infine sabato 30 alle 9 partenza con pulmino dal Torrione di Cagli; il percorso seguirà il sentiero 202: partenza dal Fontanile località Piobbico, Km 5.5.

Luigi Diotalevi